Drones rusos atacan dos barcos en el mar Negro, entre ellos un buque de carga chino

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste al Congreso de la Unión Rusa de Ingenieros Mecánicos en Moscú, Rusia

Drones ​rusos atacaron dos buques en el mar Negro que se dirigían a puertos ‌de la región ucraniana ‌de Odesa, entre ellos un buque de carga de propiedad china, tras una noche de ataques rusos en la zona, según dijeron el lunes las autoridades ucranianas.

La autoridad portuaria de Ucrania afirmó que los ataques habían ​alcanzado a dos ⁠buques civiles, uno con bandera de ‌las Islas Marshall y otro con ⁠bandera de Guinea-Bissau, ambos con ⁠destino a puertos de la región.

La Armada ucraniana informó de un ataque contra el Ksl Deyang, ⁠que describió como un buque de ​carga de propiedad china tripulado ‌por una tripulación china y ‌con bandera de las Islas Marshall. Publicó ⁠una foto del buque en la que se veía su nombre, con uno de sus costados parcialmente carbonizado.

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El presidente ucraniano, Volodímir ​Zelenski, ‌djio en la red social X que un dron ruso había alcanzado un buque de propiedad china. Rusia había atacado durante la noche con drones el ⁠cercano puerto ucraniano de Odesa, en el mar Negro, según funcionarios ucranianos.

Una fuente informó a Reuters de que el Deyang no transportaba carga en el momento del ataque, ocurrido a primera hora del lunes, y se dirigía a cargar ‌concentrado de mineral de hierro en el puerto ucraniano de Pivdennyi, en la región de Odesa.

El buque no sufrió daños significativos, no hubo víctimas y el incendio provocado por el impacto ‌fue extinguido por la tripulación, añadió la fuente.

Rusia ha atacado repetidamente las rutas marítimas de exportación más ‌de cuatro ⁠años después de su invasión de Ucrania, golpeando puertos vitales para el ​comercio exterior y la economía de guerra.

Con información de Reuters