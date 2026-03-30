La Rioja lanzó una diplomatura en gestión cultural comunitaria con alcance federal: cómo inscribirse

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó la Diplomatura Superior en Gestión Cultural Comunitaria, una propuesta formativa orientada a fortalecer el desarrollo cultural desde una perspectiva territorial y de derechos. La capacitación apunta a formar perfiles capaces de planificar y llevar adelante iniciativas culturales con impacto en sus comunidades.

Al respecto, el mandatario riojano celebró en su cuenta de X (ex Twitter): "Generamos oportunidades para fortalecer la cultura en toda la provincia. Desde la Secretaría de Culturas y la Universidad Nacional de Chilecito, presentamos una nueva diplomatura en gestión cultural con enfoque comunitario, pensada para formar profesionales comprometidos con la identidad, los derechos culturales y el desarrollo de las comunidades".

"Con modalidad híbrida, alcance nacional e internacional y 80 becas otorgadas por el Gobierno de La Rioja, esta propuesta garantiza acceso real a una formación de calidad. En un contexto donde la cultura y la educación pública atraviesan un fuerte desfinanciamiento a nivel nacional, en La Rioja se sostiene una decisión clara, invertir en formación y en el trabajo conjunto con las universidades públicas. Se transformaron políticas en herramientas concretas, lo que genera oportunidades y fortalece el entramado cultural de toda la provincia", destacó Quintela.

El proyecto surge de la articulación entre la Asociación Civil por los Derechos Culturales – Red de Gestión Cultural, la Universidad Nacional de Chilecito y el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Culturas. Para ello, incluye contenidos vinculados a políticas culturales, gestión, mediación, pedagogías comunitarias, economía del sector, producción de proyectos, administración y comunicación digital. Como cierre, cada participante deberá elaborar una propuesta cultural propia.

Un proyecto que promueve la cultura

La propuesta se basa en una formación en gestión cultural en clave comunitaria y destacó la articulación con la UNdeC y organizaciones del sector. "Es clave trabajar con las universidades, porque allí se forman quienes luego toman decisiones en distintos ámbitos", explicó la secretaria de Culturas, Patricia Herrera, a medios locales. Además, indicó que debido al contexto nacional es necesario sostener políticas culturales.

Por su parte, el rector de la UNdeC, César Salcedo, subrayó el compromiso de la institución educativa con las políticas públicas provinciales. Finalmente, valoró la iniciativa como una muestra concreta de federalismo y explicó que la diplomatura estará estructurada en ocho módulos, con docentes de trayectoria y un trabajo final integrador.

Las inscripciones estarán habilitadas entre el 30 de marzo y el 30 de abril. Las personas interesadas podrán solicitar información y postularse a través de los correos electrónicos diplogestionculturalcomunitaria@undec.edu.ar y posgrado@undec.edu.ar