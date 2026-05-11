Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 11 de mayo de 2026

Santa Fe soleado.

El clima en la provincia de Santa Fe parece empezar a dar un giro después de jornadas marcadas por ráfagas fuertes y una sensación térmica más cercana al invierno que al otoño. Este lunes 11 de mayo de 2026, tanto Rosario como la capital provincial tendrán un escenario más amable, con cielo mayormente despejado y temperaturas máximas más agradables.

Si bien el frío de la mañana seguirá presente —con mínimas de apenas 6 grados en ambas ciudades—, el cambio estará en las tardes: el sol reaparece y las máximas rozarán los 20 grados. Un respiro después de un sábado dominado por el viento, fenómeno que incluso obligó a extremar cuidados en distintas zonas urbanas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

En la ciudad del monumento a la bandera, el lunes se perfila como una jornada estable y sin lluvias. El pronóstico indica una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 19 grados, con cielo parcialmente soleado durante la mañana y condiciones aún más despejadas hacia la tarde.

El dato que marca una diferencia respecto del fin de semana es la baja intensidad del viento. Después de las fuertes ráfagas registradas el sábado, el arranque de semana mostrará un escenario mucho más calmo, ideal para actividades al aire libre, aunque con abrigo liviano durante las primeras horas del día.

Pronóstico de Rosario.

Cómo sigue el clima en Santa Fe para hoy

La capital provincial seguirá una tendencia similar, aunque con una temperatura máxima algo más alta: se esperan 20 grados, mientras que la mínima será de 6 grados.

El lunes empezará fresco, pero con una progresiva mejora de las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y despejado hacia la tarde, sin probabilidades de precipitaciones. La estabilidad atmosférica marcará el regreso de una postal otoñal más moderada en el centro del país.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: cómo sigue el otoño en la provincia

El comportamiento del tiempo durante mayo suele ser una señal de transición hacia jornadas más frías en la región pampeana. Sin embargo, este inicio de semana parece ofrecer una tregua después de un pulso climático inestable. Por ahora, Santa Fe y Rosario arrancan la semana con una combinación que muchos esperaban: frío temprano, sol por la tarde y sin lluvias a la vista.

Las recomendaciones para el clima del lunes 11 de mayo en Santa Fe y Rosario