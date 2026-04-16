Una carrera más para Franco Colapinto: la F1 analiza recuperar uno de los Grandes Premios suspendidos

Colapinto podría correr una carrera de abril en diciembre.

El conflicto bélico en Oriente Medio ha llevado a la cancelación de algunos eventos deportivos que iban a desarrollarse en naciones aledañas a Irán, es decir, en zonas que ahora son potenciales zonas de riesgo. De ahí que la Fórmula 1 se haya quedado sin actividades para este mes, puesto que las siguientes citas del calendario tras la cita en Japón eran los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita.

Si bien inicialmente se barajó la posibilidad de reemplazar estas carreras con otros circuitos fuera del calendario, como Ímola o Portugal, finalmente esta idea no prosperó, de manera que quedó todo abril sin competencia. Claro que esta decisión viene de la mano con la necesidad de rever el discutido reglamento técnico, además de que los directivos de la F1 no descartan recuperar una de las fechas hacia la segunda mitad del año.

De acuerdo a la información difundida por Ziggo Sport, la máxima categoría analiza la posibilidad de recuperar el GP de Arabia Saudita para diciembre, de manera que quede entre las carreras en Qatar y Abu Dhabi. Y es que una vez que termine la gira por América con el GP de Las Vegas el próximo 21 de noviembre, la F1 tiene programado lo que debía ser el segundo arribo a Oriente Medio para las dos fechas finales.

Para esa altura del año, desde la F1 espera que la situación se haya calmado para tener su habitual cierre de temporada en el Circuito Yas Marina, aunque habría un corrimiento en las fechas en caso de confirmarse el regreso de Arabia Saudita. Dado que las últimas tres fechas se disputan en fines de semana consecutivos, situar el Circuito Callejero de Yeda en el medio hace que necesariamente deba moverse el GP de Abu Dhabi.

Esto haría que el GP de Arabia Saudita se dispute entre el 4 y 6 de diciembre, mientras que el cierre de temporada pasaría al 13 del mismo mes. Como consecuencia, habría cuatro fines de semana seguido de F1, además de que se requerirá toda una operación logística en lo que respecta a traslados y tramitación de los alojamientos de los equipos, por lo que de momento no hay nada seguro al respecto.

Colapinto no ha competido en Yeda en F1.

¿Cuándo corre Colapinto?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Circuito Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.