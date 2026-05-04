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Desaparición de Loan

Caso Loan: cuáles son las últimas novedades de la causa a casi un mes del juicio

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 1 hora

Caso Loan: Casación habilitó fiscales en juicios complejos y podría impactar en el juicio

El próximo 16 de junio comenzará el juicio por el que hay 17 personas imputadas. La fiscalía pidió al Tribunal poder agrandar el equipo de fiscales debido al tamaño del caso y un fallo en otra causa que podría ser clave para esta solicitud.

A casi dos años de la desaparición de Loan, la Cámara Federal de Casación Penal avaló la participación de un equipo de fiscales en otra importante causa y podría ser un elemento clave para el juicio. Debido a su "complejidad", la Fiscalía actuante en el caso ARA San Juan había pedido aumentar los miembros de su equipo y la Justicia lo aceptó. Se trata de la misma solicitud que realizaron los fiscales del caso del niño de cinco años desaparecido en Corrientes el 13 junio de 2024.

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Hace 2 horas

Caso Loan: fiscales esperan una resolución clave para avanzar hacia el juicio

La causa Loan tiene en total 17 imputados. Siete de ellos se encuentran con prisión preventiva y acusados de "sustracción de un menor". 

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña iniciará finalmente en los próximos días en la provincia de Corrientes. Sin embargo, antes del comienzo del debate oral y público, los fiscales generales de la causa Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel le pidieron a los jueces del Tribunal que el Ministerio Público, que es quien lleva a cabo la acusación pública, esté representado por siete letrados. Esto es porque los imputados en el caso son en total 17. 

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Hace 3 horas

Caso Loan: fuerte denuncia contra el ex comisario Walter Maciel

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Maciel, bajo la lupa tras una fuerte denuncia de una ex oficial.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

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Hace 23 horas

Caso Loan: qué va a pasar con el juicio tras la última decisión de la Justicia

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12:21 | 02/05/2026

Caso Loan: un fallo de Casación abre una jugada clave y sacude la causa

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12:52 | 30/04/2026

Los fiscales del caso Loan palpitan el juicio y una resolución clave

El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará en junio en Corrientes, con 17 imputados y un expediente extensísimo. La Fiscalía busca contar con siete fiscales para el debate oral.

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09:10 | 30/04/2026

Caso Loan: el fallo clave que podría cambiar el rumbo del juicio

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08:56 | 29/04/2026

Escándalo en el caso Loan: denuncian por abuso sexual a uno de los imputados

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05:30 | 27/04/2026

Caso Loan: los últimos detalles del juicio en la cuenta regresiva

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13:38 | 26/04/2026

Caso Loan: la última decisión clave de la Justicia que complica a los acusados

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12:24 | 25/04/2026

Caso Loan: la Justicia rechaza planteos de los imputados en la causa

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10:53 | 24/04/2026

Caso Loan: a dos meses del juicio, nuevo revés judicial para algunos de los involucrados

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05:41 | 23/04/2026

Caso Loan: quién es quién en la investigación por la desaparición

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09:26 | 22/04/2026

Caso Loan: el abogado de la familia adelantó cuál sería la pena

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05:08 | 21/04/2026

Cuándo es el juicio por la desaparición de Loan y quiénes son los acusados

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