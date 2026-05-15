Merz, canciller alemán: "No aconsejaría a mis hijos que vivieran en EEUU"

104º encuentro de católicos alemanes (Katholikentag), en Würzburg

​El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el viernes que, en estos momentos, desaconsejaría a sus hijos ‌vivir o estudiar en ‌Estados Unidos, alegando un clima social en rápida evolución y unas oportunidades limitadas incluso para quienes cuentan con un alto nivel de formación.

Estas declaraciones ponen de relieve las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados europeos bajo el mandato del presidente Donald ​Trump, con disputas ⁠sobre el comercio, así como las guerras en ‌Ucrania y ahora Irán, factores que están ⁠poniendo a prueba la alianza ⁠de la OTAN.

El mes pasado, Merz dijo que Estados Unidos estaba siendo humillado en la guerra con Irán, ⁠lo que enfureció a Trump. Días después, Washington ​anunció una retirada parcial de tropas ‌de Alemania y subidas ‌de aranceles a los automóviles de la Unión ⁠Europea, un sector en el que Alemania es fuerte.

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Dirigiéndose a un público joven en una convención católica en Wurzburgo, Merz afirmó que la gente tiende ​demasiado a ‌pensar en "modo catástrofe" sobre el estado del mundo e instó a los alemanes a sentirse más optimistas sobre el potencial de su propio país.

"Creo firmemente que hay pocos países en ⁠el mundo que ofrezcan oportunidades tan grandes, especialmente para los jóvenes, como Alemania", dijo.

"No recomendaría a mis hijos que se fueran hoy a Estados Unidos, estudiaran allí y trabajaran allí, simplemente porque de repente se ha desarrollado allí cierto clima social", dijo Merz, de 70 años y padre ‌de tres hijos.

"Hoy en día, las personas con mejor formación en Estados Unidos tienen grandes dificultades para encontrar trabajo."

Merz asumió el cargo en 2025 como un autoproclamado atlantista, pero desde entonces ha criticado al aliado más ‌poderoso de Alemania. Trump, por su parte, dijo que Merz debería centrarse en arreglar su propio país, al que ‌calificó como "roto".

"Soy ⁠un gran admirador de Estados Unidos", dijo Merz a su audiencia. "Mi admiración no está ​creciendo en la actualidad", afirmó entre risas y aplausos.

Con información de Reuters