UBA Econtech 2026: el evento gratuito que no te podés perder si estás buscando empleo

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) organiza la Ecotech 2026, una feria que combina empleo, charlas sobre Inteligencia Artificial (IA) y cómo su uso puede impactar en el mercado laboral del futuro. El evento busca captar a aquellos estudiantes o profesionales interesados en la inminente transformación digital que se vive desde hace varios años a nivel global.

“La Ecotech une innovación, competencias profesionales y experiencias interactivas. Es una oportunidad única para conocer cómo la Inteligencia Artificial está cambiando el mundo del trabajo”, expresó Gabriela Russo, presidenta del Comité Ejecutivo y directora de la carrera de Contador Público de la facultad.

Bajo el lema "Conecta con el futuro de las Ciencias Económicas", Ecotech se propone analizar el cambiante ecosistema laboral para brindar soluciones de la mano de expertos en la materia.

Para ello contará con la presencia de ejecutivos y referentes de diversos ámbitos como Ariel Szarfsztejn, CEO Global de Mercado Libre; Patricia Jebsen, referente en transformación digital; Gabriel Antelo, Global VP of Technology Strategic Partnerships, Globant; y Walter Castro, orador internacional en inteligencia artificial generativa.

Además ciclo de charlas y talleres con especialistas en tecnología y trabajo, Ecotech contará con una feria de empleo que tendrá la presencia de diferentes empresas como: EY, PwC, KPMG, Lisicki Litvin & Abelovich, Sancor Salud y TRP.

También habrá stands de Globant, Softtek, Mercado Libre, Naranja X, Pan American Energy, Chevron y ExxonMovil, Banco Patagonia, Axira, Balanz, Renault, Terminales Río de la Plata y Osdepym. El objetivo de esta feria es que, tanto graduados como estudiantes de la facultad, puedan no solo conocer y ver qué se busca en el ámbito empresarial, también para que aprovechen la oportunidad de insertarse laboralmente.

A su vez, la feria tendrá actividades de networking, en las que los participantes podrán entrar en contacto y generar conexiones reales entre ellos y los protagonistas del mercado laboral. Asimismo, en el evento se podrán disfrutar de experiencias inmersivas y dinámicas con Realidad Virtual y robots en la denominada Carpa Tech.

Cómo inscribirse para participar de la UBA Ecotech 2026

Aquellos que estén interesados en participar en la UBA Ecotech 2026 deberán ingresar al sitio de la Facultad de Economía de la Universitaria de Buenos Aires y hacer click en el banner destacado que dice "Ecotech".

Allí la página se redirigirá hacia otro sitio en el que habrá que completar un formulario con datos personales para añadirse a la lista de participantes del evento. También se podrá seleccionar las charlas con expertos que más les interese.

Algunas de ellas son:

“Empresas organismo: el nuevo ADN del trabajo en la era de la IA” con Gabriel Antelo.

“Sinfonía Emocional: Convertite en el Director de tu Futuro en la Era de la IA” con Walter Castro.

“La industria del gaming: innovación, tecnología y oportunidades de negocio” Guillermo Vázquez.

“¿Cómo prepararse para el futuro del trabajo? con Patricia Jebsen.

“Liderazgo y transformación digital en Mercado Libre" con Ariel Szarfsztejn.

Cuándo es la UBA Ecotech 2026

La Ecotech 2026 de la UBA se llevará a cabo este jueves 16 de abril comenzando a las 9.30 y finalizando a las 21 hs aproximadamente en la Facultad de Ciencias Económicas. El evento iniciará con una charla de bienvenida por parte de Ricardo Pahlen, Decano y Profesor Emérito de la Facultad, y luego de Gabriela Russo.

Cómo llegar a la Facultad de Ciencias Económicas donde será la Ecotech 2026

Llegar a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA es sencillo. Se encuentra en Avenida Córdoba al 2122. Por eso, estando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lo más directo es tomarse el subte D y bajarse en la estación Facultad de Medicina. La institución educativa se encuentra justo enfrente a las salidas del subterráneo

También se puede llegar en colectivo y algunas de las líneas que pasan por allí son: 132, 140, 29, 106, 60 y 109.