Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) anunció la apertura de inscripciones para sus carreras a distancia, una modalidad que combina flexibilidad y calidad educativa. Desde el 15 de noviembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, quienes estén interesados podrán inscribirse completamente en línea a través del portal oficial www.unlvirtual.edu.ar.

Con más de 20 años de experiencia en educación virtual, la UNL Virtual ofrece una variada oferta académica que incluye cursos de formación profesional, tecnicaturas, ciclos iniciales como Abogacía, diplomaturas y ciclos de complementación curricular. En total, hay más de 30 opciones para elegir, abarcando distintas áreas del conocimiento. Todo el trámite se realiza de manera digital para facilitar el acceso y la gestión.

¿Cómo inscribirse para cursar a distancia en la Universidad Nacional del Litoral?

El proceso para anotarse es sencillo y totalmente online. Primero, hay que seleccionar la propuesta académica que más te interese dentro del catálogo de la UNL Virtual. Luego, hay que completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web, ingresando todos los datos personales y la carrera elegida. Para validar la inscripción, es imprescindible completar todos los campos y hacer clic en “Finalizar”.

Tras completar el formulario, el aspirante debe cargar la documentación requerida en la sección “Legajo Digital”, donde se solicitan el DNI, constancia de CUIL y el título secundario o constancia de trámite. Además, es necesario llenar el formulario SUR I, que incluye datos estadísticos obligatorios, y abonar los gastos administrativos correspondientes para formalizar la inscripción.

Una vez finalizados estos pasos, los estudiantes podrán acceder al Campus Virtual y al Ambiente de Atención al Aspirante, un espacio donde recibirán toda la información para acompañar su ingreso y contarán con el apoyo de tutores especializados que los guiarán durante la etapa de admisión.

UBA 2026: abrió la inscripción para el CBC

La Universidad de Buenos Aires (UBA) es una de las más prestigiosas de la Argentina y del mundo. De hecho, es la única institución educativa latinoamericana presente en el ranking QS Quacquarelli Symonds 2025 tras la salida de la Universidad Católica de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por eso, muchos estudiantes de nuestro país eligen formarse en sus aulas. Y para aquellos que estén interesados en ingresar a la UBA en el 2026 para estudiar una carrera universitaria, las inscripciones al CBC ya comenzaron.

Según comunicó la casa de estudios, estará abierta la inscripción al Ciclo Básico Común 2026 hasta el viernes 28 de noviembre inclusive para personas que nunca cursaron una carrera en la Universidad de Buenos Aires y que tengan intenciones de hacer el CBC o el UBA XXI a distancia para luego empezar su formación en la facultad correspondiente.

Las fechas de inscripción también se abrirán en el mes de febrero 2026 (todavía sin fecha estipulada) para hacer este trámite y también los siguientes: