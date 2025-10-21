Argentina había quedado entre los ocho mejores en 2024. (Foto: redes sociales @SPEtweets).

Por primera vez en la historia, un equipo argentino se consagró como campeón del Mundial de Ingeniería en Petróleo, conocido como PetroBowl, que reunió a los 32 mejores del planeta. Tras haber quedado entre los ocho mejores de la edición 2024, este año cinco estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se quedaron con el máximo premio.

El equipo integrado por Catalina Daniela Montes (capitana), Stefano Saitta, Demian Leonardo Radio, Nadine Sofía Dinoto y Santiago Luis Rolandelli, de entre 23 y 24 años y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Petróleo, venían de conseguir el primer puesto en la instancia Nacional y el segundo en la competencia Regional de Latinoamérica y Caribe, realizado en Río de Janeiro en mayor de este año.

La competencia internacional, que se realizó en Houston, Estados Unidos, consistió en preguntas y respuestas sobre la industria petrolera. "Su habilidad, velocidad y trabajo en equipo los llevaron a la victoria, inspirando a los futuros líderes energéticos de todo el mundo", expresaron los organizadores del PetroBowl.

Las universidades argentinas donde se dicta la carrera de Ingeniería en Petróleo participa de las competencias organizadas por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE, por su sigla en inglés), una asociación técnica que nuclea tanto a estudiantes como ingenieros ya recibidos.

Por su parte, la UBA comenzó a participar de la competencia mundial en 2021, pero al no tener preparación ni entrenamiento previo, los equipos anteriores no lograban clasificar al campeonato regional durante dos años consecutivos.

Además de la UBA, de la edición mundial de este año participó el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), ambos se había ubicado entre los cuatro mejores de la competencia regional PetroBowl 2025, organizada por la SPE, y en la que también destacó en el séptimo lugar la Universidad Nacional del Comahue (UNCO).

El equipo de ITBA que participó del Mundial estuvo integrad por Anselmo Ferrero, Sofía Maiolo y Tiziano Dos Santos, estudiantes de Ingeniería en Petróleo, y Santino Pasqualini y Denise Kaplan, de Ingeniería Química.

¿Cómo es el Mundial de Ingeniería en Petróleo (PetroBowl)?

Durante la competencia se pone a prueba los conocimientos técnicos y prácticos de los estudiantes en áreas vinculadas con la industria del petróleo, incluyendo nuevas tecnologías, energías renovables y aprendizaje automático.

El formato es preguntas y respuestas, al estilo de los juegos televisivos, donde las personas que concursan ponen a prueba su agilidad: los participantes presionan un botón para contestar y cada respuesta correcta suma puntos, mientras que las incorrectas restan. Esta modalidad exige rapidez, precisión y un buen conocimiento técnico del sector.

