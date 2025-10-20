Las universidades nacionales convocaron a un paro en todo el país para el próximo miércoles en rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de demorar la promulgación y ejecución de la ley de financiamiento universitario. Además del paro, este martes harán una protesta nacional.

"Ante la dilación del Poder Ejecutivo de promulgar y ejecutar la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU) resolvió realizar una jornada nacional de protesta martes 21 y miércoles 22 de octubre, con paro de 24 horas a partir del día posterior al vencimiento de los plazos legales, y visibilización del conflicto durante toda la semana próxima", indicó Conadu en un comunicado semanas atrás.

En el mismo comunicado se plasmó la palabra del secretario general de Conadu, Carlos De Feo, quien dijo: "La situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente. En paralelo, sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad. En este contexto, y por la falta de diálogo que desconoce a las paritarias del sector, tenemos que fortalecer la organización y los planes de lucha para poder enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces".

