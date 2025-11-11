Cuál es la carrera de la UBA que se hace en solo tres años y tiene amplia salida laboral.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrece una gran variedad de carreras en distintas áreas, pero hay una en particular que destaca por su corta duración y su alta demanda laboral. Se trata de la carrera de Edición, una opción ideal para quienes aman la literatura y desean obtener un título universitario en poco tiempo.

Con solo 18 materias en total, esta carrera no tiene correlatividades y puede completarse en aproximadamente tres años. Además, requiere únicamente dos materias del Ciclo Básico Común (CBC), lo que permite avanzar rápidamente hacia las asignaturas específicas. Se cursa en la sede de Puan 480, en el tercer piso, donde también se dictan otras carreras de la Facultad de Filosofía y Letras.

Qué ofrece la carrera de Edición en la UBA

La Licenciatura en Edición brinda una formación integral que combina una base humanística y cultural con conocimientos técnicos del mundo editorial. Los estudiantes adquieren un vocabulario especializado, aprenden sobre los procesos de producción y comercialización de libros, y desarrollan habilidades para negociar, planificar estrategias de venta y evaluar nuevas tecnologías aplicadas al sector.

Además, la carrera busca fomentar una mirada crítica y reflexiva sobre los desafíos actuales de la industria editorial, tanto en el ámbito nacional como internacional. Sus egresados pueden desempeñarse en editoriales, medios de comunicación, instituciones culturales, proyectos digitales o emprendimientos propios, gracias a una formación que abarca desde el libro impreso hasta el contenido digital.

Según el prestigioso ranking QS Quacquarelli Symonds 2025, la Universidad de Buenos Aires (UBA) es ahora la única universidad latinoamericana en el top 100 mundial.

Por su combinación de brevedad, practicidad y amplia salida laboral, Edición se consolida como una de las carreras más atractivas de la UBA para quienes quieren insertarse pronto en el mundo profesional sin renunciar a una formación universitaria completa.