Dura dos años y tiene amplia salida laboral: la carrera de salud que puede hacerse en la UBA.

Dentro del amplio universo de la carreras universitarias, muchas personas desisten de la idea de estudiar por el simple hecho de que son muy largas o les requiere muchos años. Sin embargo, en la Universidad de Buenos Aires hay una algunas opciones de carreras cortas perfectas para las personas que buscan un título rápido. Por ejemplo, hay una relacionada a la salud que solamente lleva dos años.

La UBA ofrece la carrera de Asistente Dental, una opción académica que en apenas dos años, si se cumple el cronograma, brinda a los estudiantes las herramientas necesarias para insertarse en el mundo de la odontología. Se trata de una formación que combina teoría y práctica, con un fuerte componente de aprendizaje en consultorios y clínicas, preparando a los futuros profesionales para acompañar a odontólogos en distintas especialidades.

El rol del asistente dental es fundamental: no solo se ocupa de la organización del consultorio y la esterilización del instrumental, sino también del acompañamiento al paciente durante los tratamientos. En un contexto donde la demanda de atención odontológica es creciente, este perfil se vuelve cada vez más requerido en hospitales, clínicas privadas y centros de salud.

Qué materias incluye la carrera de Asistente Dental

La UBA, a través de la Facultad de Odontología, garantiza un plan de estudios completo y actualizado, con materias que van desde anatomía y microbiología hasta técnicas específicas de apoyo odontológico. Los estudiantes, además, tienen prácticas supervisadas que les permiten adquirir experiencia real desde el inicio de la carrera.

Una vez finalizados los dos años de cursada, los egresados cuentan con un título universitario de prestigio, que les abre la posibilidad de trabajar tanto en el ámbito público como privado. Para quienes deseen continuar su formación, también puede ser una puerta de entrada hacia estudios superiores dentro de las ciencias de la salud.