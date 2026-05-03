La lesión que sacude a Deportivo Español: triple fractura de rodilla

Una lesión que se compone de tres partes y que tendrá al jugador por al menos una temporada fuera de la actividad.

Una lesión en la rodilla es algo para nada menor en la carrera de un jugador porque implica llevar a cabo un proceso de recuperación bastante extenso y riguroso. Sin embargo, un integrante del plantel de Deportivo Español protagonizó una jugada que le provocó la presencia de una triple fractura. Una noticia que sacude de gran manera al equipo y en especial a toda la categoría del ascenso argentino.

En el marco de la novena fecha de la Primera C, Deportivo Español empató 1-1 con Luján, pero la crónica del encuentro expone la presencia de un hecho que no pasa para nada desapercibido. Es que Omar Pires necesitó de la asistencia médica para poder retirarse del campo de juego después de varias muecas de dolor mientras intentaba frenarlo con una mano sobre su rodilla izquierda.

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De acuerdo con la información brindada por el sitio partidario Furia Española, el volante sufrió una lesión muy grave porque se le detectó una rotura de ligamento cruzado anterior, el tendón rotuliano, el menisco externo y lesión del músculo isquiotibial. Los profesionales entienden que será baja al menos por nueve meses, pero se cree que una óptima recuperación debe rondar los 12. Por ende, su regreso se dará recién en la mitad de la temporada 2027.

“Desde el club queremos acompañar a Omar Pires en este momento. Tras los estudios realizados, se confirmó una lesión en su rodilla izquierda, por la cual será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Te deseamos una pronta recuperación. Español está con vos, Omar”, expresó la institución en sus redes sociales el largo proceso que el jugador deberá recorrer para sumar minutos de manera oficial.

¿Por qué se producen varias lesiones en los ligamentos de las rodillas?

Es alarmante cómo a lo largo de un año se registran varias lesiones en una zona tan especial para el cuerpo humano, pero más que nada para un futbolista, como es la rodilla. Una recopilación expone que el número de lesiones de este tipo se encuentra en aumento desde el final de la pandemia. Son varios los factores, sin embargo pareciera que el fútbol argentino no está en condiciones de dar una charla con el fin de asegurarles un ambiente seguro a los futbolistas.

“Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modos en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estrés psíquico (todos juegan por algo), fatiga física. El fútbol argentino es sumamente difícil. El trabajo de los preparadores físicos es excelente”, expresó hace un tiempo el doctor Jorge Batista en su cuenta de Instagram.

Lo particular de estas palabras es que se escribieron marzo del 2024; el registro de roturas de ligamentos para dicha temporada fue de 41. Mientras que en el 2025 fueron 32 los jugadores que padecieron la lesión y en este 2026 ya se detectaron 16 casos similares. “No veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo jugadores. Esto es inevitable. No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas”, agregó.