El gran gesto de un club histórico del fútbol argentino con los jubilados: "Aguante"

Un histórico club del Ascenso del fútbol argentino apoyó a los jubilados

Un histórico club del Ascenso del fútbol argentino tuvo un destacado gesto con los jubilados en la previa de un partido clave y horas después de una nueva marcha en la que, lamentablemente, la represión estuvo presente otra vez. Se trata de Deportivo Español, el famoso equipo del Bajo Flores que enfrentaba a Ituzaingó por la semifinal de vuelta de la Primera C para buscar una segunda plaza en la Primera B Metropolitana del año próximo -la primera la consiguió Camioneros-.

El conjunto comandado por Néstor Fernández saltó al campo de juego con una bandera que no pasó para nada desapercibida entre las miles de almas que dijeron presente en el Estadio Carlos Alberto Sacaan. Si bien el resultado no le fue favorable ya que quedó eliminado tras empatar 2 a 2 -y haber perdido 1 a 0 en la ida-, el "Gallego" igual fue protagonista. Este hecho rápidamente se hizo viral en las redes sociales debido al accionar de los futbolistas y también de la institución que días atrás también estuvo relacionada a un suceso vinculado al gobierno de Javier Milei.

Deportivo Español, el histórico club del Ascenso argentino que apoyó a los jubilados

Los once que salieron al verde césped llevaron una bandera con los colores argentinos, la leyenda "Aguante los jubilados" y varias cámaras la captaron. De esta manera, el club también mostró su postura en un momento delicado y no pasó inadvertido en el fútbol del ascenso de nuestro país. Por supuesto, no es el único equipo de otras categorías que no son la Primera que se posiciona políticamente ya sea por medio de las redes sociales como ha sucedido con Sacachispas o dentro de una cancha.

Con respecto al desarrollo del encuentro, el "Verde" del Oeste -que tenía la ventaja tras haber ganado 1 a 0 en la ida en el Bajo Flores-, abrió la cuenta a los 7 del complemento con el gol de Edilson Giménez -hermano de Milton y autor del tanto en la ida-, y aumentó el paraguayo Alcides Miranda Moreira para el 2 a 0 (3-0 en el global). Español reaccionó pero no le alcanzó, Ezequiel Cohen descontó y luego Nicolás Ríos empató las acciones pero quedaron abajo en el marcador entre los dos encuentros.

Deportivo Español quedó afuera de la final por el ascenso de la Primera C

Lo que viene para Deportivo Español tras la eliminación en el Reducido

El conjunto "Gallego" quedó afuera del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana pero tendrá que jugar un mini torneo más. En principio, se cruzará ida y vuelta con Leandro N. Alem -que perdió la otra semifinal contra Sportivo Barracas- y, si gana, se verá las caras con Mercedes por la semifinal del clasificatorio a la Copa Argentina 2026 del que también participan Centro Español y Claypole. A su vez, cabe destacar que tanto Central Ballester como Puerto Nuevo mantuvieron su lugar en la divisional tras ser los últimos en sus respectivas zonas, además de que el "Portuario" jugó ante Deportivo Metalúrgico la promoción para no desafiliar y salió vencedor.

La Primera C vive nuevamente tiempos de cambios y en pocos meses se unirá Leones de Rosario FC. La AFA finalmente aprobó el ingreso del club de la familia de Lionel Messi y, de esta forma, estará afiliado y será parte de la categoría saltando las Ligas del fútbol del Interior y será parte de las liga metropolitana a partir de 2026.