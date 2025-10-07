Deportivo Español se desligó de Milei por el abogado libertario con su camiseta

A través de sus cuentas oficiales, Deportivo Español se desligó completamente de Javier Milei con un contundente comunicado después de que el abogado libertario Fernando Mezzina -quien también forma parte del club- sea parte de la banda con la que cantó el presidente de la nación. El encargado del teclado dentro del grupo lució una camiseta del "Gallego", que milita en la Primera C del Ascenso del fútbol argentino, y su apariencia no tardó en llamar la atención.

Ante esta situación, desde la institución lanzaron un picante descargo en el que le soltaron la mano tanto al letrado como al líder de La Libertad Avanza que presentó su libro "La construcción del milagro" en el Movistar Arena.

El comunicado de Deportivo Español tras la aparición del abogado Fernando Mezzina en el acto de Javier Milei

Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio inmegociable. De esta manera negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre, al acto político del día de ayer, encabezado por el presidente de la Nación Javier Milei. Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que NO nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político. Tomamos el compromiso como institución de accionar las medidas pertinentes en el tema.

El presente de Deportivo Español en la Primera C

El comunicado mencionado tuvo lugar mientras Deportivo Español se juega el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana tras eliminar a Estrella del Sur en el Torneo Reducido de la Primera C. El equipo comandado técnicamente por Néstor Fernández terminó en el sexto lugar de la Zona A del campeonato y ahora se medirá contra Central Córdoba de Rosario con el cual perdió en la primera mitad del certamen y lo goleó por 3 a 0 en la segunda. El que logre subir a la próxima categoría se unirá a Camioneros que recientemente venció en la final a Ituzaingó.

