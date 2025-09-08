El año pasado se conoció una sorprendente noticia con respecto a un jugador que llegó a suelo argentino. Se trata de Euiheyeon Jung, más conocido como "Fede", que tuvo un paso por Yupanqui y que fue furor en el fútbol de ascenso nacional, pero ahora después de estar un año boyando en las categorías de ascenso, a sus 22 años, finalmente se volverá a Corea del Sur, su país para también cumplir con una obligación que le pone el estado: cumplir el servicio militar.
Fede Jung llegó a Argentina con 15 años y con la idea de ser futbolista profesional. Pero, por otro otro lado, más allá de su nivel futbolístico que llamó la atención en estas se destacó por ser el primer jugador en la historia del país en llevar un sponsor diferente al de sus compañeros. En este caso, tenìa en su camiseta la publicidad de Café Saúl, un restaurante coreano de Retiro y Gangnam Express, una importadora de productos. Ahora, se supo que este jugador que disputó un par de partidos en Yupanqui finalmente se irá a su país nuevamente a cumplir con el servicio militar.
En charla con El Destape, Jung reconoció: "La verdad que disfrute muy bien sobre el tema del fútbol y la vida en Argentina. También me emocioné una banda cuando debuté en Yupanqui". No obstante, ahora volverá a Corea: "Lo pensé bien, hablé con mi familia también. Ahi decidí ir al Servicio Militar porque pienso que para mi futuro sería mejor ir ahora cuanto antes asi podria estar mas tranquilo en todo lo que tengo que hacer después".
Con respecto a por qué tiene que hacer el servicio militar, Jung indicó: "Es obligatorio a todos los hombres coreanos que no tienen ninguna discapacidad corporal y mental". En este punto, más allá de estos comentaris Jung reconoció que no jugará más al fútbol de manera "profesional" y afirmó: "No creo que vaya a seguir jugando después de terminar el servicio militar porque en ese momento voy a tener 24 años y no voy a pensar en jugar al fútbol pero me gustaría volver a Argentina para hacer otra cosa".
Cuando surgió la idea de que Yupanqui, el presidente del club, Dante Majori indicó: "Siento mucho agradecimiento con que un chico haya venido de Corea para cumplir su sueño en nuestro club. De verdad que es una alegría enorme”.