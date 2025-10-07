Luis Novaresio destrozó a Milei por su show musical: "De corazón"

Luis Novaresio, durísimo contra Milei por su show.

El periodista Luis Novaresio lanzó una durísima crítica al presidente Javier Milei, tras la presentación de su nuevo libro, que incluyó un show musical en el Movistar Arena. Qué dijo Novaresio en A24.

"¿Miró, Presidente, el contexto? Espert, 70.000 pesos a los jubilados, el Garrahan, la discapacidad, Spagnuolo. Sigo, eh. ¿Miró el contexto?", preguntó Novaresio, y continuó: "Acaba de tener que declinar la candidatura de una persona porque está sospechada de estar vinculada con el narcotráfico. Contexto".

Luego, pidió "invertir la situación", y recordó: "¿Se acuerda, Presidente Milei, cuando venía a nuestros programas y Cristina bailaba, Boudou tocaba la guitarra, se acuerda lo que decíamos? Es más, me acuerdo de haberle dicho al Presidente Macri por los globos, Gilda y los saltitos. ¿Y ahora? ¿No hay que decir nada parecido?".

"Si Cristina se menea en San José 1111 y nos parece escandaloso, ¿esto? ¿Se puso en los zapatos del otro? Ya que estamos en una época tan religiosa, ¿escuchó hablar de la parábola de los talentos?", siguió el conductor televisivo.

Duro cuestionamiento de Novaresio a Milei: "¿No hay nadie que le diga 'che, no da'?"

Después de lanzar esas críticas, Novaresio aclaró que haría "la última", aunque no tiene "nada personal con casi ningún funcionario" e incluyó ahí "al Presidente Milei". "De corazón, no hay nadie que le diga 'che, las circunstancias', 'che, no da'. ¿Nadie?", concluyó el periodista político.