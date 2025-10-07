Jony Viale destrozó a Javier Milei por su presentación en el Movistar Arena: "Es"

Jony Viale destrozó a Javier Milei.

Javier Milei está presentando su nuevo libro "La construcción del milagro" en el Movistar Arena, con un "show" en el que no solo brindó un discurso para sus más fieles seguidores, sino que además realizó una serie de excentricidades: desde mostrar un video editado con él combatiendo a ciertos canales de información y presentando a Kiciloff y Cristina como enemigos, hasta cantar a todo pulmón frente al público.

Esto, desde luego, le ha chocado a muchos. Sobre todo teniendo en cuenta la figura presidencial que enviste y cómo se verá desde afuera el hecho de que el Jefe de Estado argentino se preste a cantar desde temas de Sandro hasta Ataque 77. Sin embargo, durante la cobertura del evento por parte de TN, algo ha dejado entrever Jony Viale.

La reacción de Jony Viale al "show" de Javier Milei

El conductor realizó varios comentarios a lo largo del "espectáculo", particularmente destacado lo hilarante de algunos momentos y haciendo énfasis en que quizá haya "algo sector del núcleo" de sus seguidores que vea esto con buenos ojos. Sin embargo, no dudó en criticar la maniobra que está ejecutando el presidente.

Primeramente, mencionó que su sobrino le estaba pidiendo que "le explique esto", aunque dejó entrever que no tiene forma de hacerlo. "La verdad que es raro, ¿no?", arrojó en un inicio. Seguido a ello, hizo hincapié en que esto resulta aún más hilarante teniendo en cuenta el contexto que rodeó últimamente a La Libertad Avanza, especialmente la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado por Buenos Aires para las próximas elecciones debido a su vínculo con "Fred" Machado, hombre acusado de narcotráfico y que en una oportunidad le giró 200.000 dólares al hombre de Pergamino por una "asesoría". "Es llamativo, de verdad, que en medio de todo este despelote...", sentenció.