¿Te crece poco el pelo? Así es el corte en tendencia que lo hace parecer más largo.

Hay un corte de pelo que va a brillar este otoño-invierno 2026 por su capacidad para hacer que el pelo se vea más largo y abundante sin necesidad de esperar meses a que crezca. Si tenés este problema, este corte es para vos.

Se trata del C-cut, un corte en capas inspirado en el famoso look de Rachel en Friends durante los años 90 y principios de los 2000. Aunque no es completamente nuevo, volvió con fuerza en los últimos años gracias a su efecto de movimiento, volumen y largo visual.

Qué es el C-cut y por qué genera efecto de más largo

El C-cut, también conocido como “curve cut”, se caracteriza por crear una forma curva alrededor del rostro. Las capas más cortas enmarcan la cara y se vuelven progresivamente más largas hacia las puntas, formando una silueta similar a la letra C.

“Esta forma curva da la impresión de un cabello más largo porque fluye de manera suave y continua, sin líneas duras ni capas demasiado marcadas que puedan hacer que el pelo se vea más corto”, explicó Jamie Wiley, estilista y directora artística de Pureology, en diálogo con Real Simple.

Además del efecto visual de más longitud, este corte también ayuda a generar sensación de volumen y movimiento. Las capas suaves hacen que el pelo se vea mucho más liviano, natural y con caída.

El corte que favorece a casi todos los rostros

Otro de los motivos por los que el C-cut ganó tanta popularidad es porque suele adaptarse bien a distintos tipos de cara y texturas de cabello. Según los expertos, funciona tanto en pelo lacio como ondulado, rizado, afro e incluso rastas.

Estas capas también ayudan a resaltar los rasgos faciales. “Enmarca cualquier cara adaptándose a su forma”, señaló Darrius Peace, estilista experto en cabello natural.

En qué se diferencia de los cortes en V y en U

Aunque comparte la tendencia de los llamados “cortes alfabéticos”, el C-cut tiene una estructura distinta a los clásicos cortes en V o en U. La diferencia principal está en dónde se genera la forma.

“Los cortes en V y en U tienen que ver con la forma del largo en la parte de atrás, mientras que el C-cut se enfoca en la forma de las capas alrededor del rostro”, explicó el estilista de celebridades Cody Renegar.

Mientras los cortes en V y U generan líneas más marcadas en la parte trasera del cabello, el C-cut apuesta por un resultado mucho más suave y natural. Según el estilista Glenn Ellis, este efecto logra un look más moderno y fluido.

Cómo se peina

Una de las ventajas del C-cut es que resulta bastante fácil de mantener y peinar. Con algunos retoques regulares alcanza para conservar la forma y el movimiento de las capas.

Para lucirlo mejor, los expertos recomiendan hacer un brushing con las puntas apenas curvadas hacia adentro. “Hay que lograr que las capas se curven y abracen el rostro”, explicó Ellis.

Además, recomiendan mantener las capas del frente con movimiento y rebote, mientras que la parte trasera debe verse más relajada. De esta manera, el cabello genera un efecto visual mucho más largo y abundante.