Tobika lanza su nuevo single, Chika Hippie: una canción de amor

Tobika lanzó una nueva canción.

Tobika, el artista que fusiona géneros urbanos con sonidos de raíz folclórica, presenta su nuevo single Chika Hippie, una canción que retrata la aventura de un amor de barrio, en una noche con aroma a vino tinto. A través de un fraseo bohemio, casual y casi rapeado, el artista nos transporta a una mezcla entre su mundo espiritual y sencillo, además de elaborado y musicalmente cautivador.

En Chika Hippie, Tobika nos describe a esa chica ideal, la del flequillo y fan de la música del Pity, con una vibra especial que enciende un romance de los que ya no existen. El tema, artesanal y magnético, combina arpegios distintivos, una batería seca y ese “chak chak” a tierra que impregna el pulso durante los dos minutos y medio que dura la canción, invitando a escucharla una y otra vez en loop.

Antes de su lanzamiento oficial, el audio ya superó las 600 creaciones en TikTok, reflejando el fuerte impacto del artista en redes y el vínculo orgánico que genera con su comunidad. En pleno crecimiento, fue elegido por Beéle para abrir su show en Argentina y se presentará en Lollapalooza 2026. Además, el 9 de diciembre se presentará en El Makinal con un show imperdible.

Con este nuevo single, Tobika reafirma su búsqueda artística: llevar la raíz a nuevos territorios sonoros, fusionando la simpleza del folklore con la frescura de los ritmos urbanos y la naturalidad del amor del barrio.

Tobika.

La historia de Tobika

Tobika es el proyecto artístico de Tobías Nahuel Sielicki, músico porteño de 19 años oriundo de Villa Urquiza. Su obra habita el borde entre la raíz y la experimentación: un género híbrido y siempre en evolución, que parte del folklore argentino y latinoamericano —chacarera, zamba, ritmos autóctonos— y los enlaza con el pulso urbano del presente.

Comenzó a hacer música a los 12 años, y desde entonces forjó una identidad propia marcada a fuego por la poética nacional argentina, la búsqueda de nuevos lenguajes y la curiosidad por lo que late en las calles. Sus influencias son tan amplias como su repertorio: la profundidad lírica de Luis Alberto Spinetta, la reinvención estética de Rosalía y la fusión contemporánea de C. Tangana.

Su universo creativo no se limita a la música. La lectura ocupa un lugar central en su día a día: en sus páginas encuentra resonancias que lo acompañan a escribir y a pensar. Autores como César González, Jorge Luis Borges y Selva Almada marcan su imaginario y atraviesan la manera en que construye letras, imágenes y relatos sonoros.