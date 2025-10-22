Entrevista a Sofía Mora: su show en el Konex y su presente artístico

Sofía Mora se presenta en el Konex el 24 de octubre.

Sofía Mora despide el año con un evento muy especial el 24 de octubre en Ciudad Cultural Konex, donde estrenará oficialmente su nuevo EP El Mundo Real, junto a sus canciones más queridas de su etapa anterior. El show será al aire libre, con banda completa, invitados especiales y toda la magia que caracteriza sus presentaciones.

Con este nuevo EP, Sofía Mora inaugura una etapa más madura y emocional. En contraposición a su anterior disco Mi Lado Cursi <3 (Super Cursi), donde predominaban los corazones y el enamoramiento idealizado, El Mundo Real representa el aterrizaje en una realidad más cruda, donde los vínculos no siempre son como uno espera.

Entrevista a Sofía Mora

¿Cómo te preparás para el show en el Konex? Qué se puede adelantar?

- Con muchas ganas, reuniones y ensayos. va a ser una fecha única e inigualable ya que va a ser al aire libre y donde se presentaran todos los temas nuevos del ultimo EP "EL MUNDO REAL:/". un show con invitados y sorpresas, que planea dejar una gran impresión a cualquiera que vaya a verlo.

¿Qué tiene de especial para vos el EP El Mundo Real?

- Este EP es tan especial porque refleja vivencias personales y una historia que quiero contar sobre experiencias muy características del mundo real en el que todos vivimos. es un EP que todo el aquel que lo escucha se sentirá identificado.

¿Qué se siente llevar las canciones del estudio al vivo?

- Siempre me lleve una gran sorpresa cada vez que se estrenan canciones nuevas en un show, porque el público las adopta como propias muy rápidamente y eso hace que la energía al cantarlas por primera vez sea increíble.

¿Ya hay algún proyecto concreto para el 2026?

- Estamos trabajando actualmente para sacar nuevo material incluyendo canciones, colaboraciones y shows en distintos lados del mundo.

¿Qué sentís cuando frenás y ves cómo es tu presente profesional? ¿Cómo ves a aquella chica que empezaba con la música después de tu recorrido?

- Me llena de orgullo cada vez que veo a mi público cantar las canciones que quizás salieron en momentos delicados para mi o hablan de cosas personales porque me siento muy acompañada. estoy cumpliendo sueños que tengo desde que soy muy chica y estoy disfrutando cada paso.