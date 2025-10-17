Llega el primer festival de cultura futbolera en Latinoamérica: FUTCON 2025 Festival de Fútbol y Creatividad

Los próximos 22 y 23 de noviembre, Ciudad Cultural Konex será sede de FUTCON 2025, el primer festival en Latinoamérica que propone mirar al fútbol desde un ángulo distinto: el de la creatividad, la innovación y la cultura contemporánea.

Durante dos jornadas, la FUTCON reunirá a referentes nacionales e internacionales en un espacio único que conecta al fútbol con la moda, el diseño, la música, la fotografía, el arte y el gaming. Habrá charlas, conferencias, muestra de arte, feria de camisetas y experiencias varias, que lo convierten en un punto de encuentro inédito para la comunidad creativa del fútbol.

“FUTCON nace con la idea de explorar cómo el fútbol atraviesa la vida cultural y cómo puede dialogar con distintas disciplinas creativas. Queremos crear un espacio donde convivan la pasión futbolera y la innovación artística”, explica Lisandro Ramos, Director Ejecutivo del festival.

Una invitación a ser parte de una experiencia única en la Ciudad Cultural Konex, que reúne lo mejor del deporte más popular del mundo: donde la pasión se mezcla con la creatividad y el arte. FUTCON invita durante dos jornadas a compartir un espacio diferente que demuestra que el fútbol es más que sólo un deporte: es una expresión cultural en movimiento.

Además de su propuesta cultural y artística, FUTCON será un espacio de encuentro entre voces diversas. Por eso, el festival contará con un ciclo de charlas y conferencias que reunirá a profesionales del deporte, creativos, diseñadores, cineastas y artistas.

Entre los conferencistas confirmados se encuentran:

Drake Ramberg

Mítico diseñador de Nike en los 90. Su estilo vibrante y enérgico redefinió las camisetas de clubes y selecciones como PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Nigeria e Italia.

Luis Callegari

Diseñador de la camiseta de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022. Con experiencia en Adidas, Nike y actualmente en EA Sports.

Pepe Perretta

Artista del aerógrafo, creador de los telones más grandes del fútbol argentino, pintados para todas las hinchadas.

Martín Tibabuzo

Referente del diseño de camisetas en Argentina. Responsable de las de la Selección entre 2010 y 2014, además de ser formador de nuevas generaciones de diseñadores.

Cuerpas Reales Hinchas Reales

Colectivo de 90 fotógrafas de iberoamérica que explora la diversidad de cuerpos, miradas y generaciones de mujeres hinchas del fútbol.

Eric Beard

Ex Director Creativo de EA SPORTS. Estuvo a cargo del rebranding del FIFA como FC, un movimiento clave en el mundo de los videojuegos. También trabajó en Nike, donde lideró campañas 360 protagonizadas por las grandes estrellas del deporte global, de Neymar a Mbappé.

Tomás Machuca

Fundador de Fenikks, empresa que recolecta tapitas de gaseosa por clubes de todo el país para reciclarlas y hacer las canilleras que usan desde Messi hasta miles de pibes en potreros. 23 años.

Florencia Galarza

Exfutbolista y DJ. Embajadora de Adidas, host de Puma, DJ de la selección femenina de USA y fundadora de una academia para chicas en San Rafael.

Antonello Colaps (Dopolavoro Studio + Coppa Pizzería)

Director de arte en proyectos de fútbol contemporáneo y creador de Coppa Pizzería, torneo-performance jugado en un coliseo de containers en Nápoli.

Archivo de Daniela D'Adamo

Fotografías inéditas de Racing en los 90, rescatadas y exhibidas por los custodios de su archivo.

Ariel Winograd

Director de Coppola, el representante, serie sobre uno de los grandes mitos de la cultura futbolera argentina.

Kudos

Estudio responsable de la comunicación de Aldosivi (Mar del Plata). Su enfoque documental transformó la manera de mostrar el día a día de los clubes argentinos.

Actividades destacadas

Muestra de arte: La exhibición pondrá en diálogo pinturas, esculturas, dibujos y fotografías de artistas contemporáneos de todo el país junto con un archivo de imágenes y objetos referidos al amplio campo del fútbol.

La curaduría estará a cargo de Marcos Krämer y Joaquín Barrera.

Feria de camisetas: piezas vintage, colecciones exclusivas y diseños contemporáneos.

Feria editorial: dedicada a publicaciones independientes y revistas internacionales que abordan el fútbol desde miradas creativas y culturales.

Activaciones de marcas y experiencias interactivas: propuestas para vivir el fútbol desde nuevas perspectivas.

Espacios de networking: un lugar de encuentro para creativos, marcas y proyectos independientes.