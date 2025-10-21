Sofía Mora cierra el año con un show imperdible en el Konex.

La joven artista pop Sofía Mora se prepara para despedir el año con un show muy esperado en Ciudad Cultural Konex, el próximo 24 de octubre, donde presentará oficialmente su nuevo EP, “El mundo real :/”. Será una noche al aire libre que promete una experiencia íntima, vibrante y emocional, con toda la magia que caracteriza sus presentaciones y la fuerza de su banda en vivo.

El concierto marcará el cierre de una etapa memorable para Sofía, que este año consolidó su crecimiento artístico y profesional con nuevos lanzamientos, videoclips y la firma con Sony Music Argentina, además de anunciar su primera gira nacional e internacional para 2025.

Cómo será el show de Sofía Mora en el Konex

En el Konex, la artista repasará sus canciones más queridas de su repertorio anterior, incluyendo temas de “Mi lado cursi <3 (Super Cursi)”, y presentará por primera vez en Buenos Aires las composiciones de su flamante EP “El mundo real :/”, un trabajo que refleja su evolución hacia una mirada más madura y emocional.

En contraste con la dulzura y el enamoramiento idealizado de su álbum previo, este nuevo material explora el desencanto, el desamor y la introspección, siempre desde una identidad pop indie que Sofía supo construir con autenticidad. Las canciones, entre ellas “Es historia no es error”, “Me encantaría que sea distinto”, “Un día nos pasó” (junto a Ainda), “Algo siempre me falta” (con un muerto más) y “Ya no sabes nada de mí”, se acompañan de videoclips dirigidos por Denis Henriques, ambientados en una oficina, donde personajes reales habitan un universo que simboliza el paso del ensueño romántico al cemento cotidiano.

Con apenas 22 años, Sofía Mora se perfila como una de las voces más interesantes del nuevo pop argentino. Su talento como cantante, compositora y productora le ha permitido construir un universo propio, sensible y honesto, que conecta profundamente con su generación. Las entradas para su show del 24 de octubre en el CC Konex ya están disponibles en SofiaMora.com, con todos los medios de pago.

Después de Buenos Aires, la artista continuará su recorrido con presentaciones en Rosario (Festival Bandera, 1 de noviembre) y Montevideo (Music Box, 22 de noviembre), antes de su esperado debut en Madrid el 3 de octubre de 2025 en el Palacio Vistalegre.