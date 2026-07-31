Murió la leyenda Franco Baresi: su historia y vínculo especial plagado de elogios con Diego Maradona

Murió la leyenda Franco Baresi: su historia y vínculo especial con Maradona

Este viernes 31 de julio murió Franco Baresi, histórica leyenda italiana y campeón del mundo en España 1982, que tenía 66 años. El defensor que hizo toda su carrera en el Milan dejó sin dudas una huella a lo largo de su trayectoria y uno de los que más lo reconoció en vida fue Diego Armando Maradona. De hecho, se elogiaron mutuamente en varias oportunidades debido a lo hecho por ambos dentro del campo de juego cada vez que les tocó enfrentarse tanto a nivel clubes como de selecciones.

Con el "Pelusa" tuvo cruces en cancha cuando el argentino vestía la camiseta del Napoli, pero también en el duelo entre la Selección Argentina y la "Azzurra" en las semifinales de la Copa del Mundo de 1990. En aquella ocasión igualaron 1 a 1 en tiempo reglamentario y la "Albiceleste" avanzó por penales -patearon y convirtieron ambos- a la final que luego perdería con Alemania. Tanto antes como después de aquel hecho hubo sentidas palabras de uno a otro.

Murió Franco Baresi: la historia de la camiseta que le dio a Diego Maradona

Uno de los momentos que compartieron en cancha terminó con un regalo del defensor al nacido en Villa Fiorito. Fue nada más y nada menos que la camiseta del Milan con la número 6 en la espalda y el propio Maradona lo reconoció en una entrevista posterior. "Esta camiseta pertenece a un gran jugador, creo que Franco Baresi es el mejor como defensor. Este es un recuerdo que guardaré por el resto de mi vida", esbozó el campeón del mundo en México 1986 en una nota después del encuentro.

Los elogios de Baresi a Maradona

El exdefensor campeón del mundo en España 1982 también habló de Maradona años después de aquel cruce y lo destacó como uno de los mejores de la historia. "Diego es un mito y un ídolo para todos los fanáticos de este deporte. Incluso pagaría una entrada sólo para verlo. Cuando jugábamos en el Milan contra el Napoli hacía jugadas extraordinarias, nos marcaba goles, nos castigaba y lo teníamos que marcar entre tres o cuatro porque era muy difícil frenarlo", aseveró Baresi. A su vez, recordó el momento de la camiseta y dijo que "fue algo hermoso" intercambiarla. "Todavía la guardo en mi casa, fue un gran campeón", cerró.

Franco Baresi junto a Diego Armando Maradona

Los números de Franco Baresi en su carrera