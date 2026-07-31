Qué reclaman los hijos de Locomotora Oliveras a un año de la muerte de la boxeadora

Los hijos de Locomotora Oliveras compartieron un sentido homenaje al cumplirse un año de su fallecimiento y destacaron la huella que dejó en sus vidas.

A un año del fallecimiento de Locomotora Oliveras, sus hijos compartieron un emotivo mensaje en redes sociales para recordar su legado. La publicación conmovió a miles de seguidores y puso el foco en el pedido especial que hicieron para mantener viva la esencia y los valores que la exboxeadora transmitió durante toda su vida.

El homenaje de los hijos de Locomotora Oliveras a un año de su muerte

Alejandra "Locomotora" Oliveras falleció el 28 de julio de 2025 a los 47 años en el Hospital José María Cullen, en Santa Fe. La ex campeona mundial de boxeo había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico severo que derivó en una embolia pulmonar masiva y, posteriormente, en un paro cardiorrespiratorio.

Doce meses después de su partida, sus hijos decidieron homenajearla públicamente con un sentido mensaje que compartieron en las redes sociales. Allí expresaron que, a pesar del paso del tiempo, el recuerdo de su madre continúa presente en cada aspecto de sus vidas.

"Su voz, su fuerza, su manera de enfrentar la vida y el mensaje que dejó en cada persona que la escuchó. Todavía cuesta creer que ya no está", escribieron en el posteo. Las palabras reflejaron no solo el dolor por su ausencia, sino también el orgullo por la huella que dejó tanto dentro como fuera del deporte.

El pedido especial de los hijos de Locomotora Oliveras

Más allá del homenaje, los familiares de la exboxeadora realizaron un pedido que rápidamente fue compartido por miles de personas que admiraban su historia de superación: "No recordarla con tristeza, sino vivir con el coraje, la alegría y las ganas de salir adelante que ella transmitía. Que su historia siga inspirando a quienes hoy necesitan una razón para no rendirse", señalaron.

El mensaje invita a transformar el dolor por su ausencia en una oportunidad para mantener vigente el espíritu de lucha que caracterizó a Locomotora Oliveras durante toda su vida.

Sus hijos remarcaron que el mejor homenaje que puede recibir la deportista es que su ejemplo continúe motivando a quienes atraviesan momentos difíciles y necesitan encontrar fuerzas para seguir adelante.

El legado de Locomotora Oliveras dentro y fuera del ring

En otro fragmento del emotivo texto, los hijos de la exboxeadora destacaron las enseñanzas que dejó como madre, deportista y referente de la cultura del esfuerzo. "Nuestra mamá no solo fue una campeona arriba del ring: fue una luchadora de la vida. Enseñó que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. Que los sueños se trabajan, que el miedo se enfrenta y que la actitud puede cambiar un destino", expresaron.

La figura de Locomotora Oliveras trascendió ampliamente el ámbito deportivo. A lo largo de su carrera se convirtió en un símbolo de perseverancia, resiliencia y motivación, compartiendo mensajes de superación personal que inspiraron a miles de personas.

Su historia estuvo marcada por numerosos desafíos personales y profesionales que supo transformar en una herramienta para ayudar y motivar a otros.

En el mensaje, pidieron que la exboxeadora sea recordada con alegría y coraje, valores que la acompañaron dentro y fuera del ring

El emotivo mensaje final para Locomotora Oliveras

La publicación concluyó con unas palabras cargadas de amor y admiración que resumen el vínculo que mantenían con su madre y la manera en que desean que sea recordada: "Gracias por tanto, mamá. Tu cuerpo descansó, pero tu mensaje es eterno. Mientras haya alguien que decida levantarse después de una caída, una parte de vos seguirá viva. Te amamos. Hoy, mañana y siempre", escribieron.

A un año de su fallecimiento, el legado de Locomotora Oliveras continúa vigente. Sus enseñanzas sobre el esfuerzo, la fortaleza emocional y la importancia de no rendirse siguen siendo una fuente de inspiración para miles de personas.

El pedido de sus hijos es claro: mantener viva la memoria de la exboxeadora no desde la tristeza, sino desde la actitud positiva y el coraje que la convirtieron en una de las figuras más queridas y admiradas del deporte argentino.