Crecen preocupaciones sobre salud y contaminación tras meses de accidente en pozo de gas de Pemex en México

Meses después del accidente en un pozo de gas de Pemex en México, aumentan las preocupaciones por la salud y la contaminación

Casi cinco meses después de que un accidente provocara un incendio en un pozo de gas natural en ‌una zona rural de ‌Veracruz, en México, los vecinos están cada vez más preocupados por los posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente, pues grandes volúmenes de gas siguen ardiendo.

La petrolera estatal Pemex ha declarado que el incidente en el pozo exploratorio Krem-1, cerca de Las Choapas, comenzó a principios de marzo y que, ​desde entonces, la ⁠empresa ha estado trabajando para controlar el incendio y sellar ‌el pozo de forma permanente.

Las imágenes tomadas con ⁠un dron por un reportero de ⁠Reuters esta semana mostraban enormes columnas de humo elevándose desde el pozo, con la tierra quemada rodeando el lugar, árboles despojados de ⁠hojas y huesos de animales esparcidos por el suelo.

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Marco ​Palma y su madre, Reina Torres, quienes ‌viven en las cercanías, afirmaron que ‌les preocupaba su salud y el daño al medio ⁠ambiente, incluyendo el ganado que crían. Dijeron que las aves y las mariposas parecen escasear en la zona desde el accidente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien se le preguntó ​repetidamente sobre ‌el accidente durante sus conferencias de prensa matutinas habituales, pidió a Pemex y a las autoridades de salud que informen sobre los avances y revisen las preocupaciones planteadas por los residentes.

Pemex, que no respondió a una ⁠solicitud de comentarios, ha emitido varios comunicados describiendo las medidas de contención, monitoreo ambiental y apoyo a la comunidad. La petrolera hafirmado que las concentraciones de contaminantes monitoreadas se mantuvieron por debajo de los límites reglamentarios.

Mikhail Zhizhin, investigador del Grupo de Observación de la Tierra de la Escuela de Minas de Colorado, estimó que entre ‌marzo y julio de 2026 se quemaron aproximadamente 300 millones de metros cúbicos de gas en el pozo. Esa cantidad equivale a casi la mitad del gas natural consumido por los hogares mexicanos en 2023, según cálculos de Reuters basados en datos de la ‌Secretaría de Energía de México.

Zhizhin realizó la estimación utilizando VIIRS Nightfire, un sistema basado en satélites que detecta y mide la actividad de ‌venteo de gas ⁠en todo el mundo.

Pemex ha dicho que no ha identificado ningún caso de envenenamiento relacionado con el ​incidente, aunque un funcionario de la estatal ha reconocido que decenas de animales han muerto.

Con información de Reuters