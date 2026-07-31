Presidente de la Concacaf, Montagliani, evalúa retar a Infantino por presidencia de la FIFA: medio

Imagen de archivo del presidente de la Concacaf, Victor Montagliani (dcha), y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el 76º Congreso de la FIFA en el Centro de Convenciones de Vancouver, Canadá.

El ​presidente de la Federación Norteamericana de Fútbol, Victor Montagliani, está "dando pasos" para plantar ‌cara a Gianni ‌Infantino en la carrera por la presidencia de la FIFA en las elecciones de marzo, según informó el viernes el diario The i Paper, citando fuentes.

La noticia llega en un momento de creciente escrutinio ​hacia Infantino, quien ⁠se enfrenta al primer desafío significativo ‌a su liderazgo después de que ⁠la propuesta de la ⁠FIFA de vender una participación en el Mundial suscitara una oposición generalizada por parte de ⁠las principales confederaciones regionales.

Infantino declaró en ​abril que se presentaría a ‌un cuarto mandato como ‌presidente de la FIFA. Las elecciones para ⁠el ciclo 2027-2031 están previstas para el 18 de marzo del próximo año en Marruecos.

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El dirigente suizo-italiano contaba con un ​fuerte respaldo ‌de las federaciones nacionales hasta esta semana, cuando los planes de crear una filial de 20.000 millones de dólares vinculada al torneo más emblemático ⁠del fútbol provocaron un cambio de opinión entre algunas partes interesadas.

Reuters contactó a la Concacaf para recabar sus comentarios.

En una reunión celebrada el jueves, las 41 federaciones miembro de la Concacaf rechazaron la propuesta de la FIFA, pero no ‌llegaron a respaldar el llamado de la UEFA a un boicot, mientras que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) afirmó que revisaría el plan antes de decidir su postura.

La Confederación ‌de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe señaló que sus miembros expresaron una "profunda preocupación" por la falta ‌de garantías ⁠procesales, unos plazos demasiado ajustados y la ausencia de revisión o ​aprobación por parte de los órganos de gobierno pertinentes de la FIFA.

(Reportaje de Karan Prashant Saxena en Bengaluru; edición de Clare Fallon)