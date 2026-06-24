Infantino dice que las pausas de hidratación del Mundial son puramente deportivas, no comerciales

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante la conferencia de prensa para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca, Ciudad de México, México

El presidente ​de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la introducción de las pausas de hidratación en el Mundial e insistió en que, ‌para el organismo rector del ‌fútbol, responden exclusivamente a consideraciones deportivas y no a intereses comerciales.

Las pausas obligatorias de tres minutos, introducidas en los minutos 22 y 67 de cada partido del torneo, han recibido críticas de jugadores, entrenadores y aficionados desde la primera ronda de encuentros.

Las pausas, implementadas para ayudar a los jugadores a afrontar las altas temperaturas en ​Norteamérica, han abierto ventanas ⁠publicitarias adicionales para las cadenas de televisión.

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Esto ha alimentado el ‌debate sobre su impacto en el juego, con algunos ⁠espectadores quejándose de estar expuestos a ⁠anuncios durante las interrupciones de tres minutos.

"No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha ⁠antelación. Así que, para nosotros, no es una cuestión financiera. ​Para nosotros, es un asunto puramente deportivo", dijo ‌Infantino en un comunicado el miércoles.

Las ‌pausas permiten a los cuerpos técnicos dar instrucciones tácticas durante ⁠el partido, un cambio que, según los críticos, interrumpe el ritmo del encuentro y altera de forma fundamental la naturaleza del juego.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo que la pausa adicional "interrumpe y ​cambia la ‌identidad del partido de fútbol", mientras que el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó que dividir los encuentros en segmentos más cortos elimina la característica fundamental del juego.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, y el capitán de ⁠Países Bajos, Virgil van Dijk, han respaldado la intención de la norma en condiciones de calor extremo, pero cuestionaron su necesidad en condiciones más frescas y en estadios cubiertos.

"La razón principal es el calor, pero también tenemos que entender que en una competición como la Copa Mundial (de la FIFA), disputada a lo largo de 39 días, con equipos que ‌potencialmente juegan ocho partidos en esos 39 días, tener un momento para descansar es extremadamente importante", dijo Infantino.

"Lo que nos importa aún más es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones".

"Es muy difícil aceptar que un entrenador pueda tener la oportunidad ‌de influir en un partido haciendo ajustes simplemente porque hace más calor, mientras que en otro encuentro, donde la temperatura es ligeramente más baja, ‌ese mismo entrenador ⁠no tenga la misma oportunidad".

Infantino añadió que las pausas no habían reducido la intensidad de los partidos, lo ​que sugiere que los jugadores habían sido capaces de mantener un alto nivel de rendimiento durante todo el encuentro.

Con información de Reuters