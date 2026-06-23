F1 contará con un día adicional de pruebas a partir de 2027; se aprueban ajustes en los motores

Imagen de archivo del piloto británico Lando Norris con su McLaren durante las pruebas de pretemporada de Fórmula Uno en el Circuito Internacional de Sajir, Baréin.

​A partir del año que viene, los equipos de Fórmula ‌Uno podrán disponer ‌de un día adicional de pruebas de pretemporada, mientras que los ajustes acordados en los motores ya han sido aprobados oficialmente, según informó el martes el ​organismo rector ⁠de este deporte.

La asignación actual ‌de tres días de ⁠pruebas se amplió ⁠a cuatro debido a la complejidad de los monoplazas, según informó la ⁠Federación Internacional de Automovilismo (FIA) tras ​la reunión de su ‌Consejo Mundial del ‌Deporte del Motor (WMSC) en Macao.

Añadió ⁠que el WMSC ratificó los cambios propuestos "para reequilibrar la contribución del motor de combustión interna ​y ‌del sistema de recuperación de energía a lo largo de las temporadas 2027 y 2028".

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"Las actualizaciones incluyen ajustes específicos ⁠en la potencia del motor de combustión interna, el flujo de energía del combustible y el uso del sistema de recuperación de energía, junto con una mayor flexibilidad en ‌la gestión de la energía", señaló.

Los cambios tienen como objetivo permitir unas sesiones de clasificación más a toda velocidad y una menor ‌gestión de la energía, tras las numerosas quejas de los pilotos a ‌principios de ⁠esta temporada, que consideran que las carreras se ​han vuelto más artificiales y también más peligrosas.

Con información de Reuters