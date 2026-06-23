Máxima preocupación por la ola de calor: Francia registró 40 muertos en 5 días

La ola de calor en Francia dejó 40 muertos en cinco días

El primer ministro de Francia, Sebastian Lecornu, confirmó este martes 40 muertes a causa de ahogamientos, en su mayoría de jóvenes, en el marco de la ola de calor que golpea al país, para la que el Ejecutivo está tratando planes de contingencia. En declaraciones antes de iniciar una reunión por la ola de calor, Lecornu calificó las muertes como una "tragedia preocupante".

"Debemos abordar una tragedia preocupante relacionada con los ahogamientos. La última cifra que nos ha sido comunicada es de 40 fallecidos desde el 18 de junio, en su mayoría jóvenes. Me gustaría que volviéramos sobre este punto porque son las primeras víctimas de la crisis que estamos atravesando, y quiero que lo analicemos en detalle", indicó.

Un calor "excepcional"

Lecornu describió que el país vive un episodio de calor de una "intensidad excepcional" y que cada día y cada noche se baten "nuevos récords". Lecornu puso el foco en que las instituciones deben estar preparadas ya que la "verdadera cuestión" de preocupación es "la duración de esta crisis", tras apuntar que hay enorme "incertidumbre" sobre cuanto se prolongará las temperaturas extremas.

"Debemos evaluar la situación a largo plazo, proyectándonos hasta buena parte del mes de julio. Estos tres escenarios de planificación nos permitirán tomar decisiones o, al menos, planificar una serie de decisiones", adelantó.

El primer ministro francés llamó a la solidaridad con las personas más vulnerables. "Existe una necesidad importante de movilizar los centros municipales de acción social y las asociaciones. Es la proximidad la que nos permitirá cuidar de las personas más frágiles", indicó y llamó a evitar crisis en residencias de mayores y aprender las "lecciones" del verano de 2003, cuando las muertes por la ola de calor ascendieron a varios miles en Francia.

"Nuestra principal preocupación se centra ahora en las personas que permanecen en sus hogares, respecto a las cuales debemos mantener un alto nivel de vigilancia. Esto nos remite también a la cuestión, siempre delicada, de la soledad", sumó.

Temperaturas récord en muchas ciudades francesas

La jornada de este lunes se convirtió en la tercera más calurosa jamás registrada en Francia, con 29,2 grados de temperatura media, mientras que la ola de calor que afecta desde hace casi una semana a Francia mantiene a 54 departamentos en alerta roja. Durante el día, las localidades de Brive, con 43 grados; Burdeos, con 41,9 grados; Poitiers, con 41,7 grados; y Nantes, 41,7 grados, registraron máximos históricos.

Mientras, la noche del lunes al martes pasó a la historia como la más calurosa que se registró en Francia continental, con temperaturas mínimas medias de 21,6 grados, según los datos de Meteo France.

Con información de EuropaPress.