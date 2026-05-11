Parejas con diferencia de edad: el libro que deberías leer para romper tus prejuicios sobre los "novios colágeno"

Las relaciones con diferencias de edad suelen llegar cargadas de prejuicios externos y críticas del resto de la sociedad. En ese contexto, aparece Mide el hilo, un libro de Melisa Machuca que busca incomodar y cuestiona por qué algunas historias de amor son socialmente aceptadas, mientras que otras no.

¿De qué se trata Mide el Hilo?

Mide el Hilo sigue la historia de Saori Yamane una estudiante que se suma a un seminario donde conoce a su profesor Elon Rinsey sin imaginar que el encuentro cambiará su vida para siempre. Lejos de buscar un amor, Saori descubre en los ojos de él un amor que parece haberla esperado toda la vida. La diferencia de edad entre ambos será una de las razones por las que él intentará mantener la distancia. Sin embargo, intentar alejarse solo tensará más el hilo que los une sin razones, ni tiempo real que los separe.

Parejas con diferencia de edad: el libro que deberías leer para romper tus prejuicios sobre los "novios colágeno"

Se trata de un libro que regala una historia de amor bastante real y humana. No solo habla del deseo, el tiempo y la imposibilidad de relaciones con amplias diferencias de edad, sino que también aporta una gran reflexión sobre lo que significa amar en una época donde todo parece descartable y rápido.

"Saori y Elon no son personajes construidos desde el cliché. Ella no es 'la joven ingenua' ni él 'el hombre perfecto y salvador'. Son dos personas complejas, adultas, llenas de contradicciones, intentando entender qué hacer con algo que les cambia la vida, aunque el mundo alrededor les diga constantemente que no debería suceder", sostuvo la autora en diálogo con El Destape.

La escritora señaló que es una obra para quienes "todavía creen en el amor incluso cuando el mundo insiste en volverlo cínico". Además de una relación amorosa y con diferencia de edad, el libro aborda temáticas claves como el miedo a la pérdida, al paso del tiempo y cómo algunas personas llegan de repente para cambiar nuestra vida, aunque no se queden de la forma en la que imaginamos.

La autora describe el libro como ficcional en los hechos y personajes, pero "muy real en lo emocional". "Nunca quise escribir una historia perfecta; quise escribir algo honesto. Algo que se sintiera vivo", expresó.

"Me interesaba correr el eje de la mirada burlona sobre el concepto de 'novio colágeno'. Muchas veces se habla de esas relaciones desde el chiste o desde la deslegitimación automática, como si el amor tuviera fecha de vencimiento biológica o como si dos personas no pudieran encontrarse de verdad solamente porque nacieron en décadas distintas", apuntó.

Para Melisa Machuca, el amor "no tiene fecha de vencimiento biológica"

Según explicó, el objetivo de Machuca es humanizar los vínculos con diferencia de edad, donde muchas veces se los llama "novios colágeno" a una de las partes. "Muchas veces las relaciones con diferencia de edad son reducidas a estereotipos superficiales: interés económico, fetichización, inmadurez, crisis de edad, manipulación. Y aunque existen relaciones tóxicas en cualquier tipo de vínculo, me parecía importante mostrar que también puede existir amor genuino, profundo y recíproco entre personas que están en momentos distintos de la vida".

En ese sentido, la novela no romantiza la diferencia de edad, ni la presenta como una fantasía, sino que busca mostrar constantemente el peso social y los prejuicios que se presentan en parejas de este tipo, como comentarios ajenos, el miedo al futuro y la conciencia del tiempo."Elon y Saori aman sabiendo que el mundo los observa. Y justamente por eso el vínculo se vuelve más humano", explicó su autora.

"Creo que el libro invita a pensar algo simple pero incómodo: tal vez el amor no siempre aparece en el formato que la sociedad considera correcto y aun así puede ser auténtico, intenso y transformador", concluyó Machuca.