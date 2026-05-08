"Modo invisible": configurá WhatsApp para que nadie te vea conectado en 5 simples pasos

Fuente: Gestión.

El modo invisible no es una función oficial con ese nombre dentro de la aplicación, sino un conjunto de configuraciones que, combinadas, permiten usar WhatsApp de forma más privada y reducir al máximo la actividad visible para otros contactos. Una advertencia antes de arrancar: si respondés mensajes o interactuás en grupos, la actividad sigue siendo evidente. La invisibilidad total no existe, pero este ajuste la acerca bastante.

Paso 1: ocultá tu última conexión y el estado "en línea"

Este es el ajuste más importante. Hay que dirigirse a "Última vez y en línea" dentro de Privacidad y elegir "Nadie" para que nadie vea la última hora de conexión. También se debe activar la opción "Igual que última vez" en "Quién puede ver cuando estoy en línea" para ocultar el estado en línea. Ruta completa: Ajustes → Privacidad → Última vez y en línea.

Paso 2: desactivá las confirmaciones de lectura

Los dos ticks azules le avisan al otro que leíste su mensaje. En Privacidad, hay que apagar el interruptor de "Confirmación de lectura". De esa forma, no se enviarán los dos ticks azules que indican que un mensaje fue visto por el usuario. El tick doble seguirá apareciendo en los chats grupales, ya que en esos casos WhatsApp no permite desactivarlo.

Paso 3: ocultá tu foto de perfil

Con la foto visible, cualquier contacto puede saber que el perfil está activo. En Ajustes → Privacidad → Foto de perfil, elegí quién puede verla: todos, solo contactos, contactos excepto… o nadie. Para el modo invisible completo, la opción recomendada es "Nadie" o "Mis contactos excepto…" para excluir personas específicas.

Paso 4: ocultá tu info y tus estados

La biografía y los estados también revelan actividad reciente. En Foto de perfil, Info y Estados —que se encuentran también en Privacidad— hay que elegir "Nadie" o "Mis contactos excepto…" para indicar qué usuarios agendados no van a ver esos detalles de la cuenta. Si publicás estados con frecuencia, esta configuración es especialmente relevante.

Paso 5: silenciá los chats que no querés que interrumpan

El último ajuste no oculta tu presencia, pero refuerza la experiencia de invisibilidad. Para silenciar un chat, abrilo, deslizá hacia la izquierda, seleccioná "Más" y luego "Silenciar" por el tiempo que prefieras. Así, vas a recibir los mensajes sin alertas ni interrupciones, reforzando el anonimato.