Skincare: la vitamina C más económica y efectiva para una piel glowy, iluminada y sin manchas en invierno

La vitamina C es el activo clave para tener una piel glowy, iluminada, bien pareja y sin manchas. Sin embargo, no todos los sérums de vitamina C son iguales y su concentración varía según el producto. La gran mayoría de los económicos o los que se consiguen en supermercado tienen un 5% o un 10%, mientras que otros alcanzan al 15%, lo que puede ofrecer mejores resultados.

No es necesario gastar una fortuna para obtener buenos resultados. Skin Beauty, una marca nacional de skincare y cuidado de la piel, se volvió viral en las redes sociales por su sérum de vitamina C que tiene un 15% de concentración y que se puede conseguir a partir de los $31.040. Este activo es fundamental para incorporar a las rutinas de skincare de invierno, ya que con el frío la piel está mucho más reseca, apagada y necesita un extra de iluminación.

Sérum de vitamina C de Skin Beauty: todo lo que hay que saber

Qué componentes tiene

15% de vitamina C : proporciona un potente efecto antioxidante, promoviendo la producción natural de colágeno para una piel más firme.

0.5% de vitamina E : actúa sinérgicamente con la Vitamina C para ofrecer una protección superior contra los radicales libres.

0.5% de ácido ferúlico : mejora la estabilidad y la eficacia de las vitaminas, potenciando sus beneficios en la piel.

1% de hydra skin : mantiene la hidratación óptima de la piel, dejándola suave y flexible.

Además es hipoalergénico y dermatológicamente testeado, apto para pieles sensibles y libre de parabenos y crueldad, vegano y libre de fragancias.

Sus ventajas principales

Protección antioxidante : resguarda la piel de los daños oxidativos, manteniéndola joven y saludable.

Brillo natural : revitaliza el tono de la piel, devolviéndole su luminosidad innata.

Reducción de arrugas : ayuda a suavizar y minimizar las líneas finas, mejorando la tersura del rostro.

Hidratación prolongada: aporta una hidratación duradera, preservando la suavidad de la piel durante todo el día.

Vitamina C de Skin Beauty, concentrada y económica.

Dónde comprarlo

El sérum de vitamina C de Skin Beauty se puede comprar con un 34% de descuento por Mercado Libre a un precio de $31.040 a través de este enlace. También se puede comprar a través de su sitio web por un precio de $39.000, donde también se pueden ver otros productos para incorporar a tu rutina.

Otros productos que podés sumar

Antes de aplicar el sérum, es ideal limpiar la piel con una buena espuma de limpieza de Skin Beauty que es un 3 en 1: hidrata, limpia y desmaquilla sin necesidad de enjuagar. También es apta para pieles sensibles. Una vez que te hayas lavado la cara, podés aplicar el sérum. Por último, podés sellar con esta crema hidratante con ácido hialurónico.