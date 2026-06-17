Qué edad biológica tiene Cristiano Ronaldo: así es el entrenamiento del futbolista de la Selección de Portugal en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo.

Una de las grandes figuras de la Selección de Portugal en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo vuelve a captar la atención por un dato que trasciende el fútbol. De acuerdo a mediciones biométricas actualizadas entre fines de 2025 y comienzos de 2026, el delantero portugués presenta una edad biológica de apenas 28 años, pese a haber cumplido 41.

La información, difundida por Hello! Magazine a partir de datos obtenidos durante su colaboración con la empresa de monitoreo físico WHOOP, refleja el resultado de décadas de disciplina, entrenamiento y hábitos saludables. El caso de Ronaldo es un ejemplo de cómo la preparación física y la recuperación pueden influir en el envejecimiento del organismo.

El secreto detrás de la edad biológica de Cristiano Ronaldo

La diferencia entre edad cronológica y edad biológica es clave para entender el fenómeno. Mientras la primera indica los años transcurridos desde el nacimiento, la segunda mide el estado funcional del cuerpo, al evaluar factores como la salud muscular, el metabolismo, la capacidad cardiovascular y los procesos de recuperación.

La biotecnóloga y experta farmacéutica Tamara Martín explicó que, en deportistas de élite con hábitos altamente optimizados, la distancia entre ambas edades puede superar los 15 años. En el caso de Ronaldo, esa diferencia alcanza los 13 años, una cifra que lo acerca físicamente a una persona de menos de 30.

Cristiano Ronaldo.

Uno de los pilares de este resultado es el descanso. El futbolista suele acostarse entre las 23 y la medianoche, para despertar alrededor de las 8:30 o 8:45. De esta manera, mantiene una media superior a siete horas de sueño continuo por noche, un aspecto que los especialistas consideran fundamental para la regeneración muscular y hormonal.

La rutina de entrenamiento y recuperación que sostiene su rendimiento

Durante una entrevista en el pódcast de WHOOP, Cristiano Ronaldo explicó que el entrenamiento no puede analizarse de manera aislada. Para él, la recuperación es tan importante como el esfuerzo físico.

"Si entrenas dos horas, deberías igualar con dos horas de descanso", señaló el portugués al describir su filosofía de trabajo.

El doctor Alberto Ortegón, PhD en Ciencias del Ejercicio, aclaró que no existe una relación matemática exacta entre horas de entrenamiento y recuperación, coincidió en que el descanso, la nutrición y la gestión del estrés deben aumentar a medida que crece la exigencia física.

Además de las sesiones deportivas estructuradas, Ronaldo supera los 17.000 pasos diarios, muy por encima de los 10.000 que suelen recomendar los especialistas para una vida activa. Este nivel de movimiento constante complementa sus rutinas de gimnasio y entrenamiento específico.

A partir de los 30 años también incorporó distintas tecnologías orientadas a optimizar la recuperación. Entre ellas se destacan la crioterapia, las duchas frías, los baños de hielo y los sistemas de compresión muscular, herramientas cada vez más habituales entre los atletas de alto rendimiento.

Alimentación equilibrada y una mentalidad sin obsesiones

Contrariamente a la imagen de perfección absoluta que suele rodear a los deportistas de élite, Cristiano Ronaldo sostiene que la clave no pasa por la rigidez extrema. Su alimentación es predominantemente saludable, pero admite excepciones ocasionales, como comer una hamburguesa sin sentir culpa ni intentar compensarlo con sobreentrenamiento.

Cristiano Ronaldo.

Los especialistas coinciden en que este equilibrio también contribuye al bienestar general. La actividad física constante, el entrenamiento de fuerza, el descanso adecuado y una nutrición balanceada ayudan a preservar la masa muscular, uno de los principales indicadores de una edad biológica saludable.

En un contexto donde cada vez más investigaciones analizan el envejecimiento y la longevidad deportiva, el caso de Ronaldo aparece como una muestra de cómo la constancia puede desafiar el paso del tiempo.