Ancelotti mantiene la calma mientras Brasil busca soluciones ante Haití

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Brasil

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, no se mostró preocupado tras el mal comienzo de su ‌equipo en el Mundial, ‌y dijo que el partido del viernes del Grupo C ante Haití era una oportunidad para subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en el empate a 1-1 con Marruecos.

Los pentacampeones necesitaron un destello de brillantez de Vinícius Jr. para salvar un punto en su primer partido, después ​de que Ismael Saibari ⁠adelantara a Marruecos en los primeros compases.

Ahora le toca ‌el turno a Haití este viernes en ⁠Filadelfia, un partido que se espera ⁠que Brasil gane ante uno de los equipos más modestos del torneo y que comenzó con una derrota por 1-0 ⁠ante Escocia. Ancelotti se mostró confiado en la ​capacidad de su equipo.

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"No se gana el ‌Mundial en el primer partido", ‌dijo el italiano a los periodistas en Filadelfia el ⁠jueves.

"La autocrítica de los jugadores ha sido muy positiva. Creo que resolveremos los problemas; sigo confiando en que seremos competitivos".

Ancelotti, que se hizo cargo del equipo hace poco ​más de ‌un año, no dio muchos detalles sobre la alineación, pero insinuó que haría ajustes en lugar de cambios radicales.

"Vamos a hacer algunos cambios (...) para mejorar nuestro equilibrio y nuestro juego", dijo. "Podemos hacerlo mejor ⁠y tenemos que hacerlo mejor".

Ancelotti también señaló que el peso de la camiseta amarilla podría haber afectado a sus jugadores en el partido inaugural.

"La primera parte fue un poco inesperada. Puede que la presión de llevar la camiseta en el primer partido haya afectado un poco al estado mental de los jugadores", ‌explicó.

"Empezar con buen pie era importante, pero no es lo más importante. Tenemos que dar más oportunidades a los jugadores que no rindieron bien en la primera parte frente a Marruecos. Nadie de nuestro equipo jugó a su mejor nivel. ‌Pero no creo que los partidos iniciales vayan a determinar el resultado final del Mundial".

Cuando se le preguntó si los aficionados ‌deberían preocuparse por ⁠la falta de una identidad táctica clara en la selección brasileña bajo su mando, Ancelotti ​respondió que la clave estaba en la flexibilidad.

"No quiero una única identidad", dijo. "Quiero que mi equipo tenga múltiples identidades".

Con información de Reuters