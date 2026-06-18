Portugal necesita recuperar su nivel en el Mundial tras una presentación decepcionante

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal contra la República Democrática del Congo

El ​flojo comienzo de Portugal en el Mundial con su empate 1-1 ante República Democrática del Congo el miércoles fue ‌una gran decepción, pero ‌es una continuación de su bajo rendimiento en las Copas del Mundo durante las últimas dos décadas.

Desde que terminó cuarta en Alemania en 2006, Portugal ha ganado seis de sus 17 partidos en el Mundial, y esos fueron contra Corea del Norte, Ghana (dos veces), Marruecos, Uruguay y Suiza.

Durante ese tiempo, han ​tenido equipos rebosantes de ⁠talento, pero no han pasado de los cuartos de ‌final, perdiendo contra Marruecos en esa fase en 2022, ⁠además de sufrir una sorprendente eliminación ⁠en la fase de grupos en Brasil hace 12 años.

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Portugal solo había participado en dos Mundiales antes de 2002: en 1966, ⁠cuando Eusebio los llevó a conseguir el tercer lugar, ​y en 1986, cuando fueron eliminados en la ‌fase de grupos.

Pero tal ha ‌sido el desarrollo del equipo en las últimas dos décadas ⁠que llegaron al Mundial de 2026 con grandes expectativas de levantar el trofeo por primera vez.

El director técnico Roberto Martínez dijo antes del partido contra República Democrática del Congo que ​la percepción ‌era que un empate sería un "desastre", pero después de ponerse en ventaja en el minuto seis, fueron claramente inferiores.

"Creo que se trata más bien de la mentalidad de quitarse de encima la presión de querer ganar ⁠el Mundial", dijo Martínez a los periodistas tras el empate en Houston.

"Ahora necesitamos mantener la calma, evaluar la situación, destacar las cosas buenas que hicimos, pero también necesitamos mejorar lo que no hicimos bien, y eso es lo que sucede en un Mundial", agregó.

Congo tuvo más oportunidades de gol, siendo el cabezazo de Joao Neves el ‌único disparo que Portugal logró colocar a portería.

"Ellos (Congo) fueron intensos y seguros de sí mismos, jugaron como si fuera una gran final de un gran torneo, y eso demuestra una personalidad increíble. Sabíamos que Congo podía hacerlo, no fue una sorpresa", reconoció Martínez.

Pero ‌es posible que se pregunte por qué su propio equipo no mostró el mismo espíritu de lucha para ganar el partido, algo que ‌necesitarán si quieren ⁠vencer a mejores rivales y levantar el trofeo.

Portugal jugará el martes su próximo partido contra Uzbekistán en ​Houston, un encuentro crucial para la moral del equipo. Además, se enfrentará a Colombia el 27 de junio.

Con información de Reuters