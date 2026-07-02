Barcelona introduce pulseras de control de la temperatura para sus trabajadores al aire libre

Mientras España ya sufre las consecuencias de sucesivas olas de calor que provocaron más de 1.000 muertes por ‌encima de lo normal ‌en junio, Barcelona ha comenzado a repartir pulseras de monitorización de la temperatura a sus trabajadores al aire libre para que sirvan como sistema de alerta temprana ante riesgos para la salud.

El ayuntamiento ha repartido unas 1.400 pulseras entre el personal que trabaja al aire libre, como barrenderos, operarios de alumbrado, ​trabajadores de parques y ⁠empleados de gestión de residuos.

Esta medida forma parte de ‌una iniciativa para adaptarse al cambio climático "cada vez más ⁠agresivo", dijo Pep Llimona, coordinador de ⁠prevención del servicio de parques y jardines de la ciudad.

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La pulsera mide la temperatura corporal de los trabajadores y emite un ⁠sonido y una vibración si detecta que la persona ​que la lleva corre peligro. Si eso ocurre, ‌deben dejar de trabajar.

En los ‌últimos años han fallecido varios trabajadores de la vía pública ⁠en toda España debido a los picos de temperatura, lo que ha propiciado cambios en los horarios y las condiciones de trabajo.

En Barcelona, una mujer de 51 años falleció en ​junio del ‌año pasado después de barrer las calles del casco antiguo de la ciudad, cuando las temperaturas alcanzaron los 30,4 grados Celsius.

El Ayuntamiento de Barcelona dijo en su momento que abriría una investigación sobre la muerte. Un portavoz ⁠del Ayuntamiento declaró el jueves que no había indicios de que la causa fuera un golpe de calor.

Pep Llimona señaló que el plan para introducir las pulseras térmicas ya estaba en marcha antes de la muerte de la mujer.

"Pero es cierto que ha contribuido a acelerar el proceso y nos ha hecho reflexionar un poco más", ‌añadió.

Al igual que gran parte de Europa, España ha sufrido una ola de calor en las últimas semanas, y su agencia meteorológica, la Aemet, ha registrado el segundo mes de junio más caluroso de la historia. El país se prepara para una segunda ‌ola de calor que comenzará este fin de semana.

"Como cada vez hace más calor, hay que vigilar las faenas", señaló la supervisora de ‌brigada Ester Jiménez.

"Como ⁠encargada de asignar las faenas al personal, (...) da miedo que alguien pueda sufrir un golpe de calor, ​y (...) el futuro lo veo complicado con el tema (del) calor".

Con información de Reuters