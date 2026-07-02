La primera exposición en Inglaterra en 1.000 años del tapiz de Bayeux se convierte en un éxito

El Museo de Bayeux exhibe el Tapiz de Bayeux durante sus últimos días de exposición antes de que el museo cierre por reformas.

Las primeras entradas para la exposición del tapiz de Bayeux en el Museo Británico de Londres se agotaron en ‌cuestión de horas, lo ‌que se calificó como "una acogida extraordinaria" a esta obra de arte del siglo XI, que se exhibe fuera de Francia por primera vez en casi 1.000 años.

Se cree que el famoso tapiz, que representa la conquista normanda de Inglaterra en 1066, fue realizado por bordadores ingleses, y su regreso a casa ha reportado hasta ​ahora al museo 2,5 ⁠millones de libras en ventas, lo que la convierte en ‌su exposición más taquillera de la historia.

"El nivel ⁠de demanda refleja la oportunidad única que ⁠ofrece esta exposición", dijo el jueves Nicholas Cullinan, director del Museo Británico, en un comunicado en el que se indicaba que la ⁠cola en línea alcanzó un máximo de 80.000 personas.

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EL VIAJE ​SECRETO DE UN TESORO CULTURAL

Francia confirmó que ‌el museo londinense podría tomar prestado ‌el tapiz el pasado mes de julio, durante la visita ⁠de Estado del presidente Emmanuel Macron a Reino Unido como invitado del rey Carlos. El préstamo de un tesoro cultural de tal envergadura se considera una señal del estrechamiento de los lazos ​entre ambos ‌países tras la discordia provocada por el referéndum del Brexit de 2016.

El tapiz, de 70 metros de largo, es fruto de un período anterior de discordia anglofrancesa, tejido en los años posteriores a que Guillermo el Conquistador, respaldado ⁠por un ejército normando-francés, se hiciera con el trono inglés.

Estará expuesto en Londres desde septiembre hasta julio de 2027 y habrá nuevas puestas a la venta de entradas a lo largo de este año, según ha informado el museo.

Aunque los orígenes exactos del tapiz de Bayeux son desconocidos, lleva en Francia los últimos 950 años. Será transportado a ‌Inglaterra a través del túnel del Canal de la Mancha en las próximas semanas, aunque se mantienen en secreto los detalles sobre cómo se trasladará exactamente este tapiz de lana y lino, que se encuentra en un estado frágil.

La detallada representación bordada de los preparativos de ‌la invasión de Guillermo en Hastings y del brutal enfrentamiento que siguió contra el ejército del rey anglosajón Harold incluye la escena en la ‌que una flecha ⁠alcanza a Harold en el ojo.

Se ha fabricado una vitrina especial de cristal —que, según el Museo Británico, ​es la más larga del mundo— para exhibir y proteger el tapiz, y los visitantes podrán contemplar su longitud completa desde arriba y también observarlo de cerca.

Con información de Reuters