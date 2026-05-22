España pondrá en marcha un plan de inserción laboral para los migrantes regularizados

Los trabajadores agrícolas inmigrantes de Almería confían en la regularización masiva en España

​España pondrá en marcha un plan para facilitar la inserción laboral de migrantes en el marco de un programa destinado a regularizar a unos ‌500.000 trabajadores indocumentados con el ‌fin de impulsar el crecimiento económico, dijo a Reuters el máximo responsable de inmigración del país.

El programa, anunciado en enero, ha sido criticado por líderes de extrema derecha en España y en toda Europa, pero el Gobierno de coalición liderado por los socialistas sostiene que la migración contribuirá a que la economía española siga por delante de sus homólogos europeos al crear una mano de obra ​más joven a medida que ⁠la población general envejece.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, dijo ‌que, hasta la semana pasada, el Gobierno había recibido más de ⁠200.000 solicitudes en el primer mes del ⁠programa. A muchos de estos solicitantes se les concedieron permisos de trabajo temporales una vez que sus solicitudes fueron aceptadas para su tramitación, señaló.

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Afirmó que se trata ⁠de un enfoque inteligente de la inmigración, que hará que los servicios ​públicos y las pensiones sean más sostenibles.

España necesita aproximadamente ‌2,4 millones de personas más que coticen ‌a la Seguridad Social durante la próxima década para mantener su estado ⁠del bienestar, según estimaciones oficiales.

Las autoridades, con el apoyo de ONG y oficinas especializadas, estaban preparadas para gestionar hasta un millón de solicitudes —el doble de la demanda prevista— y cuentan con un plan para ayudar a los migrantes a encontrar ​empleos formales, ‌señaló Cancela.

El laboratorio de ideas Funcas estima que hay alrededor de 840.000 migrantes irregulares trabajando en la economía sumergida, principalmente procedentes de América Latina.

FUERA DE LA SOMBRA

La estrategia de colocación laboral tiene como objetivo sacar a miles de personas de la economía sumergida para frenar la escasez ⁠de mano de obra en sectores clave.

"Es una enorme oportunidad como país aprovechar a todo este potencial de personas que están construyendo ya (un) país con nosotros y nosotras, (...) (y) muchas veces trabajando en una situación de precariedad o incluso en la clandestinidad", dijo Cancela, y añadió que la "integración real" se produciría una vez que encontraran un empleo formal.

El Ministerio de Migraciones llevará a cabo una encuesta voluntaria entre quienes hayan obtenido permisos ‌de trabajo provisionales para conocer sus competencias y dónde les gustaría trabajar.

El Gobierno está colaborando con grupos empresariales de los sectores de la construcción, el turismo, el transporte y los servicios de asistencia para evaluar la demanda de mano de obra y coordinarse con los migrantes regularizados que buscan trabajo.

Un estudio de la Esade Business ‌School advirtió que un programa anterior para regularizar a los migrantes en 2005 provocó algunas pérdidas de empleo en el sector informal.

Recomendaba más inspecciones laborales y programas para apoyar la ‌transición al empleo ⁠formal.

Cancela dijo que el plan del ministerio también iría acompañado de un aumento de las inspecciones laborales.

"Creo que es una enorme oportunidad ​también para aflorar determinadas situaciones, porque cuando las personas se acercan al proceso de regularización nosotros vamos a conocer cuáles son sus circunstancias", dijo.

Con información de Reuters