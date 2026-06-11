Giro inesperado en el caso Azul Semeñenko: imputaron a una mujer por mentir en una declaración clave

La investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko, la mujer trans de 49 años asesinada en Neuquén el año pasado, tuvo un avance significativo recientemente, luego de una nueva imputación.

Se trata de una mujer identificada como M.A.P., quien fue acusada por el delito de falso testimonio luego de que la fiscalía a cargo de la investigación detectara diversas contradicciones y omisiones en una declaración que realizó en el marco de la causa.

La imputación se realizó en una audiencia encabezada por el juez de garantías Marco Luca Cristo, a pedido de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien sostuvo que la mujer faltó deliberadamente a la verdad al declarar como testigo en la investigación que tiene como principal acusado a Roberto Daniel Sánchez, actualmente único detenido por el brutal crimen.

Las contradicciones que derivaron en la imputación

Según la fiscalía, durante la declaración de M.A.P. del pasado 8 de junio y tras ser advertida de su obligación legal de decir la verdad, la mujer aseguró no recordar ni conocer antecedentes de violencia de género atribuidos a Sánchez.

La investigación permitió establecer que sí tenía conocimiento de esos hechos, por lo que la fiscalía consideró que ocultó información relevante para el esclarecimiento del caso.

Además, Inaudi le reprochó haber manifestado que tenía un solo celular, ya que durante un allanamiento realizado en su domicilio se secuestraron otros dos dispositivos móviles más que no declaró.

Con los elementos reunidos, el magistrado dio por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación. También dispuso una prohibición de contacto con testigos vinculados a la causa por un período de seis meses, de manera directa y a través de terceros.

La imputación se produjo mientras la investigación por el transfemicidio de Semeñenko sigue avanzando y generando conmoción en toda la provincia de Neuquén. Actualmente, Sánchez (59) está detenido por ser acusado de autor material del crimen, en una causa calificada como homicidio agravado.

La principal hipótesis de la fiscalía apunta a un crimen motivado por odio a la identidad de género.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue asesinada en la vivienda del acusado y su cuerpo fue descartado posteriormente en un canal de desagüe ubicado en la zona de Valentina Norte Rural. Los restos fueron hallados semanas después por una pareja que paseaba a sus perros, después de una intensa búsqueda que se había extendido durante casi tres semanas.

La autopsia determinó que Semeñenko murió como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca. Además, los investigadores reunieron registros de cámaras de seguridad, pericias en la escena del crimen y secuestraron un auto que habría sido utilizado para el traslado del cuerpo.