El abuelo de Agostina fue dado de alto tras ser internado por un dolor en el pecho

El trágico femicidio de Agostina Vega sigue teniendo consecuencias traumáticas para su familia. Miguel Heredia, el abuelo de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, fue internado este sábado por la mañana luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho. Horas más tarde fue dado de alta y deberá someterse a controles y cuidados, en medio del estrés que le causó el caso de su nieta.

El abuelo de Agostina ingresó esta mañana en el Hospital Elpidio Torres, en la ciudad de Córdoba, tras padecer un fuerte dolor en el pecho. Durante la tarde recibió el alta médica y volvió a su hogar. "Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento", dijo Heredia en diálogo con el medio local La Voz.

Mientras avanza la investigación por el esclarecimiento del caso de Agostina, cuya autopsia arrojó asfixia, desmembramiento y signos de abuso sexual, su abuelo volvió a pedir justicia. "Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar", planteó.

Su madre también se recupera

En tanto, Melisa Heredia, madre de la adolescente asesinada, permanece internada desde el 29 de mayo a raíz de un cuadro grave de descompensación, deshidratación extrema e hipertensión que sufrió durante una de las movilizaciones en las que todavía reclamaban por la aparición de Agostina.

Sobre su estado de salud, el abuelo de Agostina señaló: "Melisa sigue internada. No tuvo mejoras, quizá empeoró un poquito por el tema de cuando llegamos al velorio y al sepelio de nuestra nieta, pero sigue internada, con un pronóstico bastante alentador".

Fassetta, el segundo detenido

La investigación sumó en las últimas a un nuevo detenido. Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien residía en la vivienda de la calle Campillo al 800, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. La misma vivienda donde la Justicia sospecha que fue asesinada la nena de 14 años

Su detención se produjo poco después de que el propio acusado brindara entrevistas televisivas en las que habló sobre su convivencia con Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen. En las mismas también relató detalles sobre la búsqueda de la niña tras su desaparición.

Fassetta es padre de dos hijos y está vinculado al rubro de la construcción. Actualmente atravesaba una compleja situación económica: según registros oficiales, mantiene deudas bancarias y figura en condición de “irrecuperable” ante el Banco Central de la República Argentina.