Bomberos rocían agua mientras trabajan en el lugar de un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

​Misiles balísticos rusos impactaron a primera hora del jueves en al ‌menos dos distritos ‌de la capital ucraniana, Kiev, provocaron incendios y mataron a dos personas, dijeron las autoridades.

El alcalde Vitali Klitschko, en un mensaje en Telegram, dijo que dos personas habían muerto ​y otras ⁠seis, incluido un adolescente de ‌16 años, habían resultado heridas ⁠en los ataques.

Testigos ⁠de Reuters oyeron una serie de explosiones en la ciudad.

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Tymur Tkachenko, jefe de ⁠la administración militar de la ciudad, ​dijo que Rusia estaba ‌atacando Kiev con ‌misiles balísticos.

Fue el sexto ataque de ⁠este tipo contra la capital ucraniana en julio, mientras Rusia intensifica sus ataques aéreos contra Ucrania.

Los ​servicios de ‌emergencia de Ucrania dijeron que se declaró un incendio en dos edificios de almacenamiento y en camiones estacionados en las ⁠cercanías en uno de los distritos, donde murieron las dos personas.

En el distrito de Sviatoshynskyi, al oeste del centro de la ciudad, se declaró un incendio en un almacén de una planta.

Cinco ‌personas resultaron heridas en los dos incidentes, dijeron los servicios de emergencia.

La ciudad portuaria de Odesa, en el mar Negro, también fue atacada a ‌primera hora del jueves, dijo el jefe de la administración militar de la ‌ciudad, Serhi ⁠Lysak, quien añadió que una instalación educativa resultó dañada.

Con información de Reuters