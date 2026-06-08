A 15 días del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la víctima de femicidio que fue descartada en un predio del barrio Ampliación Ferreyra de la ciudad de Córdoba, la investigación continúa avanzando y sumando pruebas para reconstruir lo ocurrido en las horas previas al crimen.

La causa conmocionó por completo a la provincia y tuvo repercusión incluso en el ámbito político municipal. El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, intenta ahora determinar con precisión si hubo participación de más de una persona en el femicidio. En esa línea, sigue detenido Osvaldo Fassetta, un conviviente de la casa de Barrelier, donde se ubica la escena del crimen.

Qué pasa con Fasseta y cómo sigue el caso en la Justicia

De acuerdo con los resultados de la autopsia, Agostina murió por asfixia mecánica. Los peritos detectaron indicios compatibles con un posible abuso sexual, aunque las condiciones en las que fue hallado el cuerpo dificultan la obtención de conclusiones definitivas sobre algunos aspectos de la investigación.

Claudio Barrelier, el principal sospechoso del caso, permanece detenido. En las últimas horas recibió el alta del seguimiento médico y psiquiátrico que estaba recibiendo en el hospital modular de la cárcel de Bouwer, después de que se confirmara que tenía pensamientos suicidas. Su mejora es clave para avanzar con nuevas medidas procesales y con pericias interdisciplinarias que permitan evaluar su condición mental actual y determinar si comprendía la criminalidad de sus actos al momento de los hechos.

Fassetta, por su parte, está detenido bajo sospecha de encubrimiento y será indagado en los próximos días. Según trascendió a través de su defensa, el hombre sostiene que se encontraba trabajando durante la noche en que ocurrió el crimen y asegura que existen registros de cámaras de seguridad que respaldarían su versión. También entregó voluntariamente su teléfono para ser peritado.

La investigación continúa bajo secreto de sumario. En los últimos días se realizaron allanamientos y se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos un colchón, bolsas y evidencias sometidas a estudios genéticos, acústicos y forenses.

El dolor de una familia

La familia de Agostina enfrenta las consecuencias emocionales de una pérdida demoledora. Melisa Heredia, la madre, permanece internada desde fines de mayo debido al fuerte impacto psicológico que tuvo tras conocer la noticia del femicidio de su hija.

Durante los últimos días, Miguel Heredia, el abuelo de Agostina, debió ser hospitalizado tras sufrir una descompensación vinculada al estrés que atraviesa la familia. Ya recibió el alta médica y aseguró que continuará acompañando el reclamo de justicia.

La movilización social también se hizo presente. Los familiares participaron de las marchas de Ni Una Menos realizadas la semana pasada en distintos puntos del país, donde renovaron el pedido de esclarecimiento del caso.

El padre de Agostina, Gabriel Vega, reclamó respeto por la memoria de su hija y expresó su confianza en la investigación judicial. También insistió en que todas las responsabilidades deben ser determinadas y que irá hasta el final.