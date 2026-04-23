Juegos mentales para prevenir el deterioro cognitivo después de los 50 y antes de la vejez.

El Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) recomendó una serie de juegos para manetener la mente saludable y prevenir el deterioro cognitivo. "El envejecimiento implica la disminución de la flexibilidad mental, fenómeno relacionado con la atrofia en algunas regiones del cerebro y la pérdida de conexiones entre neuronas", explican desde el ente y sostienen que " el envejecimiento cerebral se puede empezar a prevenir mucho antes de la vejez", y es así donde entran los juegos.

Al respecto, Claudio Waisburg, médico neurólogo, neurocientífico y director del Instituto Soma, sostiene: "Estimular la mente con lectura, juegos, nuevos idiomas o instrumentos musicales, mantener la vida social activa y evitar el aislamiento son pilares fundamentales para conservar la agilidad mental", y recomendó: "A partir de los cincuenta años (o antes si hay antecedentes vasculares), realizar un control neurocognitivo cada tres a cinco años. Incluir el chequeo o “check brain” en la rutina médica anual: un breve test de memoria y atención puede detectar alertas tempranas".

Los juegos mentales ayudan a prevenir el deterioro cognitivo.

Juegos mentales para prevenir el deterioro cognitivo después de los 50

Juegos de mesa

Desde INECO explican que los juegos de mesa: "Pueden ralentizar el deterioro cognitivo y mejorar la calidad de vida en personas mayores, según un estudio donde los participantes llevaron a cabo sesiones de juegos de mesa dos veces por semana, guiadas por profesionales. De acuerdo a los autores del estudio, experimentaron avances en comprensión, memoria y atención, mientras que quienes no participaron no mostraron estos progresos", y agregan: "Diversos estudios sugieren que juegos como las damas pueden mantener activas las neuronas, mientras que juegos de cartas como el póker y el bridge pueden mejorar la memoria y el rendimiento intelectual, así como las habilidades comunicativas".

Crucigramas, sudokus y autodefinidos

La Fundación Pasqual Maragall indicó que este tipo de juegos: "Permiten trabajar diversas funciones lingüísticas (fundamentalmente, el léxico y la memoria semántica) y la flexibilidad mental, al asociar definiciones y palabras y al buscar sinónimos que se ajusten a la longitud del espacio disponible". Por su parte, desde INECO sumaron: "El memotest es otro juego para ejercitar la mente, especialmente la memoria visuoespacial. Los sudokus permiten entrenar la percepción, la memoria, la lógica, la deducción, la capacidad de planificación y la memoria de trabajo y las sopas de letras estimulan el léxico, activan la atención y concentración, así como la visuopercepción".

Rompecabezas

Por su parte, María Luján Naury, Licenciada en psicología, explicó que los rompecabezas: "Son útiles para estimular la memoria de trabajo, ya que implican retener activamente la información, manipularla, mantener la concentración y resolver problemas de manera efectiva".