María Susini confirmó lo que todos querían saber de su separación con Facundo Arana: "No hay"

Arana y Susini se separaron después de 20 años.

En el mundo del espectáculo hay separaciones que nunca terminan de cerrarse del todo. Y cuando se trata de una pareja histórica como la de María Susini y Facundo Arana, cada gesto, cada aparición y cada silencio alimenta nuevas versiones.

En las últimas semanas, el clima era claro: rumores de reconciliación, señales en redes, encuentros que parecían decir otra cosa. Todo indicaba que podía haber una segunda oportunidad después de casi dos décadas juntos. Pero esta vez, fue Susini quien decidió cortar de raíz con las especulaciones.

¿Qué dijo María Susini sobre su separación de Facundo Arana?

“No estamos juntos como pareja”, afirmó sin rodeos, en una declaración que despejó cualquier duda. La frase fue directa, sin matices, y marcó un antes y un después en una historia que muchos creían abierta.

Lejos de alimentar el misterio, también fue contundente al referirse a las versiones que circulaban. “No hay reconciliación”, sentenció, dejando en claro que el vínculo sentimental quedó en el pasado y que no hay margen para interpretaciones.

Sin embargo, el cierre no fue frío ni conflictivo. Por el contrario, Susini eligió poner el foco en lo que sí permanece. “Somos familia y siempre lo vamos a ser”, explicó, destacando que el lazo construido durante tantos años sigue vigente, aunque desde otro lugar.

Esa mirada también se apoya en la dinámica que mantienen por sus hijos. “Nos llevamos muy bien y estamos presentes para ellos”, aseguró, describiendo una relación madura, sin escándalos y con prioridades claras.

María Susini confirmó que siguen separados.

El dato no es menor. En un ambiente donde muchas rupturas terminan en conflicto, ellos eligieron otro camino. No hay peleas públicas ni reproches, sino una transformación del vínculo que, según cuentan, se dio de manera natural.

De hecho, el propio Arana ya había dado algunas señales en ese sentido en entrevistas anteriores, donde hablaba de cercanía y respeto, incluso después de la separación. Ahora, la palabra de Susini termina de cerrar el cuadro.

Así, después de casi 20 años de historia, la pareja confirma lo que muchos no querían escuchar. No hay vuelta atrás en el plano amoroso. Pero sí hay algo que sigue intacto. Porque a veces, aunque el amor cambie de forma, el vínculo no se rompe.

