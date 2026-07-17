El Gobierno de Formosa asegura la continuidad de los comedores escolares en vacaciones

Los comedores escolares de Formosa continuarán su funcionamiento con normalidad durante las vacaciones de invierno, y así garantizar la asistencia alimentaria a niños, niñas y jóvenes de toda la provincia. El servicio, que también se extiende a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), es sostenido por el Gobierno provincial con recursos propios, luego de que el Gobierno nacional dejara de financiar este programa.

Por decisión del gobernador Gildo Insfrán, el Servicio Social Nutricional se mantendrá activo durante todo el año, lo que garantizará su continuidad incluso durante las dos semanas del receso escolar de invierno, del 13 al 24 de julio. Así lo aseguró el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, quien destacó la importancia de sostener esta asistencia para los estudiantes de la provincia durante las vacaciones.

Para asegurar el correcto funcionamiento del programa durante este período, el funcionario explicó que se realiza un trabajo coordinado entre directivos, docentes y el personal de cocina de cada establecimiento educativo. Asimismo, las Delegaciones Zonales de Educación llevan a cabo las tareas de supervisión en todo el territorio para respaldar la prestación del servicio.

Un servicio que se sostiene con recursos provinciales

Ramírez Méndez recordó que, tras el retiro del financiamiento por parte del Gobierno nacional, la Provincia decidió garantizar la continuidad de la prestación mediante un importante desembolso de fondos provenientes del Tesoro Provincial.

Gracias a esa decisión, aseguró, tanto los comedores escolares como los Centros de Desarrollo Infantil continuarán con la asistencia alimentaria sin interrupciones. "Es muy importante destacar que el alimento que se prepara en las escuelas por el personal de cocina se realiza con mucho amor", expresó.

Modalidad presencial y entrega de viandas

El subsecretario Ramírez Méndez explicó que, de cara al receso escolar, cada institución educativa acordó previamente con las familias la modalidad en la que se prestaría el servicio. Para coordinar la asistencia, los padres firmaron autorizaciones específicas que permitían a los estudiantes concurrir a los establecimientos a comer o, en su defecto, retirar las viandas correspondientes.

Dentro de las opciones implementadas, el funcionario señaló que la entrega de la copa de leche se realiza en algunos casos mediante recipientes que llevan las propias familias. Esta metodología facilita que los niños puedan trasladar el alimento y compartirlo directamente en sus hogares.

Finalmente, las autoridades remarcaron que la definición entre plato servido o vianda se tomó de manera conjunta entre cada establecimiento y su comunidad. A través de este esquema flexible, se logró garantizar la continuidad de la asistencia alimentaria para todos los alumnos durante el período de vacaciones.