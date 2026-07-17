La locura por la Copa del Mundo trasciende las canchas y a solo dos días de la gran final, los registros civiles de la región reportan una oleada masiva de recién nacidos bautizados en honor a las grandes estrellas del torneo. El fenómeno abarca desde cientos de bebés nombrados como la revelación noruega Erling Haaland en países que se quedaron afuera de la competencia, hasta la consolidación de los nombres del plantel argentino en las provincias del norte del país.

En Perú, una de las naciones que no logró clasificar a la cita mundialista, el fanatismo adoptó un rumbo inesperado. Según reveló Iván Torres, portavoz del registro civil peruano (RENIEC), los nombres de íconos consagrados como Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo se mantienen en lo alto con cerca de 30.000 inscripciones cada uno, pero la gran sorpresa de las últimas semanas fue la irrupción del delantero del Manchester City. El funcionario bromeó asegurando que "Haaland también es peruano" y detalló que incluso una familia decidió anotar a su hijo directamente con el nombre de "Mundial".

Este furor por el atacante nórdico en el continente tiene una explicación política y futbolística y es que, según la agencia Reuters, ante la pronta eliminación de varios equipos de la región, muchos hinchas latinoamericanos se negaron a volcar su apoyo hacia la Selección Argentina porque a la que perciben con un perfil demasiado eurocentrista y adoptaron como propia a la "marea vikinga" de Noruega, cuya histórica campaña hasta los cuartos de final sumó legiones de fanáticos en tiempo récord.

En México, país coorganizador del evento, la locura llegó a las redes sociales con la viralización de un acta de nacimiento que despertó tanta ternura como risas. Una beba fue inscripta bajo el nombre de Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara. Se trata de un curioso homenaje que combina a las promesas del fútbol mexicano Julián Quiñones y Gilberto Mora con el goleador noruego. El segundo nombre, Ysisidra, es un ingenioso juego de palabras basado en el "¿Y si sí?", el mantra optimista que instalaron los hinchas aztecas antes de quedar eliminados en los octavos de final a manos de Inglaterra. Aunque la Secretaría de Gobernación de ese país (equivalente al Ministerio del Interior) no confirmó de inmediato la validez legal del documento, la foto ya es el meme del mes.

Por supuesto, la Argentina no es la excepción a la regla, pero aquí el fenómeno está lógicamente monopolizado por los futbolistas que el domingo buscarán el bicampeonato mundial. Las autoridades de la provincia de Salta confirmaron que la lista de los nombres masculinos más populares de la última semana estuvo completamente encabezada por Enzo, Emiliano y Lionel. Desde la dirección del registro civil local atribuyeron este pico de inscripciones de forma directa al impacto emocional del torneo, impulsado por las actuaciones del mediocampista Enzo Fernández, las atajadas del arquero Emiliano "Dibu" Martínez y la vigencia del capitán Leo Messi.

Para los especialistas en crianza, esta conducta social no es nueva y tiene profundas raíces en la cultura popular de la región, con antecedentes históricos memorables como la explosión de niños llamados Diego tras el gol de "La Mano de Dios" de Maradona a los ingleses en 1986. De hecho, los sociólogos recuerdan que en la década del 90, durante el auge de la banda pop Backstreet Boys, miles de madres en el Conurbano bonaerense y el interior del país optaron por registrar a sus hijos como Kevin o Brian, lo que explica por qué hoy es tan común encontrar combinaciones como "Brian González" en las escuelas locales. Aunque los psicólogos advierten con humor que llamarse Messi o Lionel no asegura que el chico vaya a tener el destino marcado de un crack del fútbol, reconocen que es el homenaje más genuino y duradero que un hincha le puede rendir a sus ídolos.

Con información de Reuters