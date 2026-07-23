River cerró a un gran refuerzo por 15 millones de dólares y sonríe el Chacho Coudet

River cerró a otro refuerzo de lujo para Coudet.

River Plate cerró a otro gran refuerzo de última hora y sonríe el entrenador, Eduardo "Chacho" Coudet. El club presidido por Stefano Di Carlo concretó la incorporación de un nuevo futbolista campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, luego de haber conseguido el fichaje de Nicolás Otamendi. Ahora, se sumará a las filas en el Camp de Ezeiza nada menos que Ángel Correa.

El mediapunta de 31 años abandonará Tigres de México en las próximas horas para ser presentado oficialmente por la "Banda". El acuerdo es total por su transferencia, que se completará a cambio de 15 millones de dólares brutos para el cuadro de Monterrey, más otros 2 millones si se cumplen determinados objetivos deportivos a establecer. Así, pasa a ser la compra más cara de la historia de la institución.

Ángel Correa será jugador de River hasta diciembre del 2029.

Si terminan las cuestiones vinculadas a la documentación, el talentoso ex San Lorenzo viajará el mismo jueves 23 de julio por la tarde hacia Buenos Aires, para estampar la firma hasta el 31 de diciembre del 2029. Se trata de una posición en la que el "Millonario" necesitaba jugadores, ya que durante el primer semestre careció de desequilibrio individual en algunos encuentros.

Ángel Correa es refuerzo de River: qué le puede aportar

El mediapunta es talento puro. Puede desequilibrar por sí mismo por el centro o más sobre la izquierda, pero también puede meter pases filtrados, asistir, desbordar por cualquiera de las dos bandas y pisar el área rival. Si bien no se destaca tanto como centrodelantero, también se ha desempeñado allí tanto en Atlético de Madrid como en la Selección Argentina y en Tigres.

Cuando el rosarino queda de espaldas al arco adversario, puede girar con mucha velocidad y ponerse de frente para encarar o asistir. Por si fuese poco, "Angelito" tiene experiencia en clásicos, definiciones de torneos, finales y jerarquía internacional comprobada. Ya fue campeón de casi todo lo que jugó en su brillante trayectoria profesional y ahora va por más con la camiseta del "Millo".

Los números de Correa en su carrera

632 partidos oficiales entre las Selecciones de Argentina, San Lorenzo, Atlético de Madrid y Tigres.

135 goles.

100 asistencias.

8 campeonatos conseguidos.

La emotiva historia de vida de Correa

El propio atacante reconoció en algunas entrevistas que el hecho de haber transitado esos caminos tan difíciles, marcados por la miseria de origen que lo rodeaba, lo ayudaron para ser lo que es en la actualidad. En la charla con El Gráfico del 3 de mayo de 2014, fue muy sincero al respecto: "Conocí gente que se drogaba y todo, cada vez que ellos me veían me decían ´nunca te queremos ver con esto, vos tenés que dedicarte al fútbol´. Si te vemos con esto, te matamos".

"Yo mismo también veía que había un montón de pibes que la rompían en el barrio y después se quedaban en el camino porque fueron padres, por la droga, por el alcohol o porque fueron heridos de bala por estar parados en un lugar en el que no tenían que estar", profundizó.

Por otro lado, el 2 de septiembre de 2015 le reveló a Infobae que "es muy difícil cuando sos de un barrio humilde. Te cuesta todo el doble, todos te tiran abajo y te dicen que vas a terminar siendo un drogadicto o en la cárcel. También quedó demostrado que hay gente de barrio que no es así... Que con esfuerzo todo es posible".

A pesar de haber nacido en una de las ciudades más pobladas del país y de ser fanático de Rosario Central -equipo del que incluso tiene su escudo tatuado-, a los 12 años recaló en el "Ciclón" tras sus pasos por el baby del Club 6 de mayo, por Alianza Sport y por Tiro.

La operación en el corazón para quitarse un quiste en el ventrículo izquierdo

En junio de 2014, viajó a la capital de España para hacerse la revisión médica y firmar con el "Colchonero", pero los doctores notaron algo extraño en su corazón y le avisaron que tenía que ser intervenido sí o sí. "Apenas me lo dijeron, yo no quería saber nada porque quería jugar primero las semifinales de la Libertadores con San Lorenzo, nos había costado tanto llegar hasta ahí... Pero después, en frío, decidimos que era lo mejor porque era chico y la recuperación iba a ser buena. Y así fue", reconoció públicamente mano a mano con Página 12 ya en septiembre de 2017.

El riesgo de quizás tener que retirarse con apenas 19 años

En esa misma conversación, "Angelito" aclaró que "nunca se me pasó por la cabeza dejar de jugar", aunque brindó algunos detalles impresionantes sobre aquella época: "Es más, fue lo primero que pregunté cuando me dijeron que me tenía que operar. Los médicos me habían dicho que iba a estar todo bien y que no había ningún riesgo de no poder volver a jugar, pero era todo mentira. Me habían mentido. No me dijeron nada antes de que me operara, para que lo hiciera. Pero después de que salió todo bien me dijeron que existía la posibilidad de que si hubiera salido algo mal no hubiese podido poder volver a jugar. Por suerte salió todo bien y pude seguir".

Luego de la delicada intervención quirúrgica a corazón abierto, el protagonista describió a la marca que le quedó en esa zona del cuerpo simplemente como "una parte mía". Y expresó que "no estoy todo el tiempo diciendo 'mirá por lo que pasé'. No me gusta ese rol. Fue algo que viví y por suerte pude superarlo. Nada más que eso. Ya estoy acostumbrado a que esa cicatriz sea una parte mía".

Por fortuna para él, fue atendido en uno de los mejores centros de cardiología a nivel global en Nueva York y, aunque debió estar dos meses inactivo en ese momento, no se cayó su transferencia a cambio de 8 millones de dólares por el 60% de la ficha. Hoy, River le pagará a Tigres de México 15 millones, más 2 por objetivos.