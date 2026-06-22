Rolando Graña cuestionó a Milei en vivo.

Rolando Graña trazó un contundente cuestionamiento al Gobierno de Javier Milei en su editorial de la más reciente emisión de GPS, el programa que conduce en A24.

El reconocido periodista le recriminó al Presidente su postura de mantener a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, aún cuando los escándalos que lo rodean ya son indisimulables y empieza a hacer mella en La Libertad Avanza.

Manuel Adorni está en una situación cada vez más comprometida.

Rolando Graña cuestionó a Javier Milei

"Un tipo que no pudo o no supo hacer bien su propia declaración jurada, ¿está en condiciones de ser el que administre el presupuesto del Estado argentino?", apuntó el trabajador de prensa. "Se supone que un ministro, que los colaboradores que elige el presidente para que lo acompañen en su gabinete, tienen que ser intelectuales de alto rendimiento o políticos de alto rendimiento. No es el caso de Adorni, que no tenía ninguna experiencia previa en el Estado; que no tenía especial brillo intelectual como economista y que no demostró que fuera un gran hombre de gestión", criticó.

"Sin embargo, Milei lo sostiene pese a que ni siquiera pudo hacer bien su propia declaración jurada, según el propio Adorni admitió cuando rectificó, no una, en dos oportunidades esas declaraciones juradas", deslizó. En esa misma línea, se preguntó: "¿Un Presidente puede conservar a un jefe de Gabinete que es un mentiroso confeso? ¿Cómo se le puede creer?".

"Bueno, esta es una de las cosas que se están preguntando en el Congreso. Y por eso lo quieren citar a Adorni a una interpelación, que esa misma interpelación se puede convertir en una votación y esa votación en una moción de censura, pese a que el Presidente está haciendo trascender que, aún si aplicaran la moción de censura, él lo volvería a nombrar", concluyó.