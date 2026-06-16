Rolando Graña estalló contra Manuel Adorni tras las declaraciones sobre su patrimonio al aire.

Durante una entrevista en La Nación+, Manuel Adorni intentó justificar las inconsistencias en su patrimonio al asegurar que parte del dinero provino de inversiones en criptomonedas. Sin embargo, sus declaraciones generaron nuevas dudas, ya que los montos no coinciden con lo declarado previamente. En ese sentido, el periodista Rolando Graña criticó duramente al funcionario oficialista al aire.

Durante una transmisión en vivo de Radio Splendid 990, Rolando Graña comentó: “Ahora con la perspectiva de cómo se va hundimiento en las arenas movedizas Adorni, es momento de preguntarse: ¿Cómo llegó semejante mamerto a jefe de Gabinete? Porque esta es una pregunta lícita a esta altura del partido”.

Luego continuó: “A la luz de la pobre defensa que artículo Adorni, a ver, es el jefe de Gabinete, se supone que debe tener fondos infinitos, bolsillo de payaso, imagínense sí frente a semejante crisis los fondos reservados de la SIDE: ¿Quién va a escatimar fondos para que Adorni contrate al mejor tributarista, al mejor penalista? No se sabe quién lo asesoró, a esta altura del partido uno puede pensar que lo asesoró Drácula porque no ha dejado error sin cometer. Entonces uno dice, bueno, ¿los asesores no funcionaron? ¿Él fue tan soberbio que pensó que podía resolver esto con su mesa chica?”.

Manuel Adorni se encuentra en la cuerda floja

El jefe de Gabinete presentó su declaración jurada y explicó que el aumento de su patrimonio se debe a ahorros en criptomonedas que no habían sido informados y que, según dijo, encontró en un pendrive. Mientras intenta sostenerse en el cargo, por ahora solo cuenta con el respaldo del Presidente y de Karina Milei. Por otro lado, el entorno de Patricia Bullrich, referente del oficialismo en el Senado, criticó duramente al jefe de Gabinete. Estos cuestionamientos buscan dejar en claro que la senadora cree que Adorni volvió a equivocarse y que sus decisiones terminan perjudicando al Gobierno.

